112 Re: Объем потребления алкоголя на душу населения в Казахстане... #2







Отправлено: - 12:34 И всегда такие речи звучат перед повышением цен..

Нет чтобы совсем не продавать, а то - мы подымем цену литра водки на 10 копеек, чтобы народишко водку меньше жрал и меньше себя убивал..

Каждый год одно и тоже и каждый год повышают..