NG.kz Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:10 Сегодня, особенно в интернете, становится типичным третий способ ведения дискуссий, когда чьи-то суждения – лишь повод для разговора о своем. Либо еще проще - чтобы показать «себя любимого», по выражению известного российского журналиста.

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