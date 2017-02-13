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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, особенно в интернете, становится типичным третий способ ведения дискуссий, когда чьи-то суждения – лишь повод для разговора о своем. Либо еще проще - чтобы показать «себя любимого», по выражению известного российского журналиста.
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Денис
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Люди, ау!




Отправлено: 13.02.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что делать? а начать поменьше трепаться на кухнях и форумах и уже в реальности вершить о чем трепешь на форуме.
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