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≡ Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. Видео, размещённое в интернете, вызвало мощный общественный резонанс.
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112
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юлия:
Я не на шее у родителей с 18 лет.

Я с 9ти и?
В 9 лет я познал и отчаяние и боль.
И не нужно сравнивать себя, которую до 20ти лет кормили растили и потом подготовленную и сейчас в жизни поддерживают.
И тем более жизни вы не видели, дитятка..
Ты не была и не жила той жизнью на Дне, где был когда то так и не понимаешь каких то элементарных для меня вещей, для тебя же это неизведанный мир какой то..
И жалеть меня не надо, такие как ты толпами проходили мимо и точно так же гоаорили - ах как мне жалко того мальчика с сестренкой на руках и.. дальше шли мимо..
Вы такие, вы лжецы..
Теперь так же ты жалеешь насильников и убийц, потому что это Люди..
Твои проблемы..
Но только не надо говорить что ты жизнь видела, откровенно врать..
Жизнь совсем не такая, какую ты выучила себе по учебникам..

§ drakon
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9773
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Навальный:
А потерпевшую нашли или нет? А то получится так что вроде есть факт а заявления нет.

Завтра - сообщат об этом... :-o
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112
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 13.02.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Навальный:
ДОБРОВОЛЬНО

Вот ведь как..
Действительно..

112
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 13.02.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помогал я таким..
Бес - по - лез - но!
Они эту помощь прожигают и остаются опять там, на дне..
Наоборот, когда их гнобишь, когда они испытывают отчаяние, которое когда то испытывал ты, вкупе с безысходностью, хоть один из десяти задумывается над своей жалкой жизнью.
Один из ста начинает выкорабкиваться из нее, подобно мне..
Но жалеть вот это, это нельзя жалеть.
Так вы их больше развращаете, давая какие то подачки..

Навальный
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 13.02.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привлечь к ответственности за сомнительное творчество очень трудно, ведь жертва делает это как будто добровольно, сама умывает себя зеленкой. Хороший адвокат на раз два разложит это дело.

§ Серый волк
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8594
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.02.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Вот у него и спросят, он же знал куда её вёз

Никого из четырёх десятков комментаторов даже не смутило, что действительно место назначения поездки "ЯМА" было озвучено таксистом.
Если вообще устроить голосование, сколько жителей ответит ДА, если сесть в любое костанайское такси и сказать слово ЯМА, то привезут на ближайшую открытую наркоточку?
И это вообще никого не коробит! То есть это нормальное явление в городе!!! :lol:

Японский таксит сразу повезёт на Фудзияму, с чайной церемонией :-)
Европейский переспросит про яму для ремонта в местном автосервисе.
А костанайский как и японский, сразу поедет! По ямам уличным к ЯМЕ наркоторговой!
:-)

Сейчас отчёты акиматской саранчи идут.
Напомните им, чтоб не забыли в отчёт включить параграф об очередном и походу единственном доведенном до конца деле.

В городе, совместно с полицейским управлением в целях улучшения социальной жизни граждан создана общирная сеть ямомаркетов, где любой страждущий может выбрать необходимый ему товар по сходной цене. Качество поставок и контингент персонала продавцов контролируется правоохранительными органами. Проведена работа по организации социального такси к местам массовой торговли. К местам дислокации расчищены улицы и тротуары. Всё во имя человека всё во благо человека.
Интересно если такой текст подменить на их вонючих листках отчёта, и он будет среди прочего фальшака зачитан с трибуны, хоть одно фальшивое рыло в зале ухом поведёт?
А ведь это будет в таком случае единственный листок на котором не фальшивки и безумные освоения бюджета, а правда написана в их отчётах.

А где кстати господа флюгеры депутаты? И чем они заняты? :lol:
Или очень устали руку поднимать на ономастистстких шабашах?
:lol: :lol:

В городе есть вообще люди которые не знают про ямы?

[Исправлено: Серый волк, 12.02.2017 - 23:15]
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112
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 13.02.17 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Никого из четырёх десятков комментаторов даже не смутило, что действительно место назначения поездки "ЯМА" было озвучено таксистом

Кстати тоже верно подмечено..
Нормальный чел если сядет в такси и скажет ЯМА, таксист скорее всего его выкинет.
А наркот каждого таксисты знают в лицо.
И сразу отвезут.
Да сам возил.
Как правило такси чтобы не светиться, наркоты покупают почасовой, не торгуются, хорошие клиенты.
Костанай Рудный мотаются за нормальные деньги плюс до места..
Я так возил наркот ночью уже в наримановские дачи.
Там такие особняки огороженные!
Никогда не думал что наркоты там собираются, этот какой то среди них как начальник что ли..
Там даже камеры ночного видения и так красиво вокруг, люди живут там..
В Рудном на "железке", то есть в Железорудном яма была в пятиэташке, там две то всего вроде..
На Володарского в начале 2000х лет 10 яма стояла, никем не троганная.
Там говорят самого одного начальника крыша была, менты даже с КНБ не имели права вязать их..

Я-легенда
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 13.02.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, о К. замолвил, и вспомнил один прикол, лет 5 назад был
Короче в Костанае закрыли основные "хаты" в одно время, какой то там патриот решил бороться с ямами, но его вскоре выкинули из ментовки, оказалось сам чуть ли не наркот.
Но не в этом дело.
Этот патриот, берет и нагоняет жути на все 23 точки в Костанае..
Не трогает остальные 56 мелкоты.
Наркоты теряют ямы, другие хаты резко ведут цену вверх, кстати привет полицейскому и не поймешь правда или нет что он крыша в других точках,
И что делают наркоты?
А едут на хаты в железку в Рудный сотнями!
Менты, то есть полицейские просекли это дело, патриот то костанайский пошел было на разборы в Железку, хату прикрыть, но не тут то было!
На него дело сказали сошьют если полезет!
Но опять же дальше.
Патриот че думает делать, берет нанимает 25 по моему машин шпионов, и следит за наркотами, они ведь как датчики движения, начиная от Костаная!
По рации передают какая машина и где в Рудном высаживается, Автовокзал или Дубок, там точка вторая таксистов и...
Вяжет наркоманье!
Туда и обратно.
Накоты кто ляпки водятелам в машину скидывал, кто просто жрал, были в нокауте.
Казалось бы, патриот победил..
Но что делают наркоты, а пасаны они тоже не дураки..
Они через неделю другую начали нанимать моторы от адреса до адреса и все..
Патриот опять стал не у дел..
И вскоре через пару месяцев разборок там на верху все таки открыли точки, которые позакрывал патриот, а его выкинули
Вот такая вот басня про то как полиция борется с наркотой и как она вчистую проигрывает им..

§ КГСПС
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.02.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
В городе, совместно с полицейским управлением в целях улучшения социальной жизни граждан создана общирная сеть ямомаркетов, где любой страждущий может выбрать необходимый ему товар по сходной цене. Качество поставок и контингент персонала продавцов контролируется правоохранительными органами. Проведена работа по организации социального такси к местам массовой торговли. К местам дислокации расчищены улицы и тротуары. Всё во имя человека всё во благо человека.

+100500
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Я-легенда
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 13.02.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там что то не влезло, пришлось что то подтереть, что то сменить..
Не знаю, на сколько выкладывать сразу оговорюсь, эти подлые слухи, не соответствующие действительности этично..
Но пусть это и останется просто приколом басней..
Нашей жизни..

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 13.02.17 - 09:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 13.02.17 - 09:41
Комментарий проходит проверку.
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