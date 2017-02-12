Я-легенда Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в... #52







Отправлено: - 01:07 Кстати, о К. замолвил, и вспомнил один прикол, лет 5 назад был

Короче в Костанае закрыли основные "хаты" в одно время, какой то там патриот решил бороться с ямами, но его вскоре выкинули из ментовки, оказалось сам чуть ли не наркот.

Но не в этом дело.

Этот патриот, берет и нагоняет жути на все 23 точки в Костанае..

Не трогает остальные 56 мелкоты.

Наркоты теряют ямы, другие хаты резко ведут цену вверх, кстати привет полицейскому и не поймешь правда или нет что он крыша в других точках,

И что делают наркоты?

А едут на хаты в железку в Рудный сотнями!

Менты, то есть полицейские просекли это дело, патриот то костанайский пошел было на разборы в Железку, хату прикрыть, но не тут то было!

На него дело сказали сошьют если полезет!

Но опять же дальше.

Патриот че думает делать, берет нанимает 25 по моему машин шпионов, и следит за наркотами, они ведь как датчики движения, начиная от Костаная!

По рации передают какая машина и где в Рудном высаживается, Автовокзал или Дубок, там точка вторая таксистов и...

Вяжет наркоманье!

Туда и обратно.

Накоты кто ляпки водятелам в машину скидывал, кто просто жрал, были в нокауте.

Казалось бы, патриот победил..

Но что делают наркоты, а пасаны они тоже не дураки..

Они через неделю другую начали нанимать моторы от адреса до адреса и все..

Патриот опять стал не у дел..

И вскоре через пару месяцев разборок там на верху все таки открыли точки, которые позакрывал патриот, а его выкинули

Вот такая вот басня про то как полиция борется с наркотой и как она вчистую проигрывает им..