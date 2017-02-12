/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с прошлого года началась кампания по объединению личных подсобных хозяйств в кооперативы. Планируется, что за ближайшие пять лет в стране объединятся более 500 000 домашних хозяйств. В Костанайской области в 2016 году зарегистрировано 6 кооперативов.


Читать новость

ВЧК
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 12.02.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
в Торгай разводить суллуккольских барашекс огромными курдюками и бычков , у которых мраморное мясцО с жирком на крутых боках??????

И кого кормить? Рашку? Нет уж.. кушайте кенгурятину...вы к ней уже привыкший народ. Скоро скакать будете как кенгуру.

112
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 12.02.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Скоро скакать будете как кенгуру.

А вот так их..
Надо будет записать..
А то от этого ТС действительно скоро начнем..

§ Серый волк
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8593
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.02.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начинался метельный февраль хододной и снежной зимы семнадцатого года! :-)
Долго думал Президент как заставить дороги до сёл расчистить.

Дать им по норме - просто в карман покладут.

Дать в два раза больше нормы на километр - придется один трактор чиновникам
поставить и даже показать его покупным журналистам!

Дать в пять раз больше нормы на километр, так они на них гранитные бамперы к тракторам купят, чтоб освоить деньги, Скажут не едет трактор без гранитного бампера, вес маленьки снег большой и эстетический вид нужен для привлечения инвесторов.
:lol:

И тут пришла идея!
Читать с заголовка статьи! :lol: :lol:

Чтоб эти задницы довезти до этих столов в посёлках дороги то точно расчистить придется!!
Эврика! :-)

Цитата:
Марат:
Кабинетные чиновники будут нас учит как сеять , и как коров доить ? дожились


Надо было ещё кроме объединения в крупные хозяйства сказать, что куры неправильно кудахтают и их надо учить!
Во-первых пришлось бы для этих чиновников и к курятникам дороги расчистить!
Во-вторых в курятниках нормальные условия и температуру сделать, чтоб куры не синели от холода и неслись лучше.
Ну а в третьих видео с кудахтающим чиновником в курятнике, на обучении кур было бы очень полезно всем без исключения в долгую скчную снежную морозную зиму!
Зимой на селе очень не хватает витаминов и смеха. Смех иногда может заменить витамины!
Браво товарищу Президенту!
Будет очень интересно, если вдруг к лету из этого согревающе- очищающего движения колхозы образца 1926 года получатся! :-)
:lol:

А хде фото того японского автопарка на чем они приехали? ;-)

На заднем плане школьная доска.

По наклону хорошо видимого луча солнца и географической широты, для начала февраля это 11 часов плюс-минус час.
Самое время учебного процесса.
Детей из школы выгнали ради этого?
Или согнали гуртом в один дальний класс чтоб не мешались?
Зачем им минералка на столах?
В школе водопровод непригоден для питья?
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 12.02.2017 - 22:08]
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 97, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 97
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 2
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх