Серый волк Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по... #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8593

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:53 Начинался метельный февраль хододной и снежной зимы семнадцатого года!

Долго думал Президент как заставить дороги до сёл расчистить.



Дать им по норме - просто в карман покладут.



Дать в два раза больше нормы на километр - придется один трактор чиновникам

поставить и даже показать его покупным журналистам!



Дать в пять раз больше нормы на километр, так они на них гранитные бамперы к тракторам купят, чтоб освоить деньги, Скажут не едет трактор без гранитного бампера, вес маленьки снег большой и эстетический вид нужен для привлечения инвесторов.





И тут пришла идея!

Читать с заголовка статьи!



Чтоб эти задницы довезти до этих столов в посёлках дороги то точно расчистить придется!!

Эврика!



Цитата: Марат:

Кабинетные чиновники будут нас учит как сеять , и как коров доить ? дожились



Надо было ещё кроме объединения в крупные хозяйства сказать, что куры неправильно кудахтают и их надо учить!

Во-первых пришлось бы для этих чиновников и к курятникам дороги расчистить!

Во-вторых в курятниках нормальные условия и температуру сделать, чтоб куры не синели от холода и неслись лучше.

Ну а в третьих видео с кудахтающим чиновником в курятнике, на обучении кур было бы очень полезно всем без исключения в долгую скчную снежную морозную зиму!

Зимой на селе очень не хватает витаминов и смеха. Смех иногда может заменить витамины!

Браво товарищу Президенту!

Будет очень интересно, если вдруг к лету из этого согревающе- очищающего движения колхозы образца 1926 года получатся!





А хде фото того японского автопарка на чем они приехали?



На заднем плане школьная доска.



По наклону хорошо видимого луча солнца и географической широты, для начала февраля это 11 часов плюс-минус час.

Самое время учебного процесса.

Детей из школы выгнали ради этого?

Или согнали гуртом в один дальний класс чтоб не мешались?

Зачем им минералка на столах?

В школе водопровод непригоден для питья?





[Исправлено: Серый волк, 12.02.2017 - 22:08]