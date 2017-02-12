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§ NG.kz
Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько можно эксплуатировать старые вагоны?! Ехали поездом 43. В Костанай прибыли 12 февраля. Добирались с большими приключениями.сейчас, когда вещи сушатся, готова рассказать, как ранним утром в вагоне прорвало систему отопления.
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§ Добринцофф
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5033
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничё страшного у вас здесь тёплая вода идёт,ножки не мёрзнут. :lol:
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НУР
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой




Отправлено: 12.02.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально всё. Зато есть отопление. Было время когда вообще не было тепла. Потому что проводники покупали вязанку дров и уголь на свои. Было такое. Не нравится, пиши заявления.

112
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой




Отправлено: 12.02.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морозы, везде бывают..

§ сайлау курманов
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня звонил бывшей соседке, она кстати работает проводником на этом поезде, говорит что ждут сокращения , остается без работы , рейс с тендера выкупили частники , пока не выгребут и не выжмут до последнего - обновления вагонов и тем более позитива никакого не стоит ждать....
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112
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой




Отправлено: 12.02.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
рейс с тендера выкупили частники , пока не выгребут и не выжмут до послед

Они хорошие вагоны забрали у других двух направлений.
Там один хозяин трех составов.
Видимо всё собрал с тех двух..

§ Серый волк
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8593
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.02.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё зависит от того кто и как эксплуатирует подвижной состав.
Есть примеры того как за два сезона новые вогоны в руины превращали.
В то же время на северах в заполярье приходилось ездить в вагонах которым под 50 лет!
И они были очень добротные и уютные.
И это зимой, когда за окном -45 может сутками стоять и разница между внутри и снаружи иногда превышает 70 градусов.

Заполярные поезда это всегда особая атмосфера. Они даже встречаются на Ярославском вокзале совсем по-другому. Это крепкие ухоженные вагоны, всегда тщательно откапиталенные и проверенные. Это крепости явившиеся из темноты полярных ночей. И угольная копоть снаружи их только украшает.

Вагоны проходившие через территорию Казахстана обычно украшают заламинированные и просто наклеенные листы А4 с предупреждением пассажирам о коррупции правоохранительных органов линейных отделов полиции в Казахстане и пошаговые рекомендации о действиях пассажиров. Такие листы встречал даже в Москва - Адлер с школьниками в составе едущими к лагерям на Чёрном море. Специально допросил проводницу. Зимой и весной они ходили через Казахстан. О южных бандах полиции лезущих в вагон были самые яркие воспоминания.
Спрашивал про Кустанай или Петропавловск.
В Петропавловске ещё более-менее цивилизованные. :-) Ну наверное это было в сравнении с южными бандами полиции. :lol:

Цитата:
затопило, вещи намокли. Продукты некоторые просто придётся выбросить.

Костанай стал настолько голодным краем, что на этом поезде продукты возят баулами и мешками?
Вот так реально информация добывается о реальной жизни!
Это вам не отчёты акиматской саранчи о достижениях всё более и более хорошей жизни и всеокормительных ярмарках имени акимата. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 12.02.2017 - 20:07]
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§ Серый волк
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8593
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.02.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там один хозяин трех составов.
Видимо всё собрал с тех двух..

Кто такой хозяин?
Саке-Маке-бай-басмач? :lol:
Или это уже не КТЖ?
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112
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой




Отправлено: 12.02.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Кто такой хозяин?

По моему за него писали тут в газете.
Но не буду утверждать, у меня там тоже знакомые работают, наверно те же что и у Сайлау, так что повременим..

совдеп
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой




Отправлено: 12.02.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НУР:
Нормально всё. Зато есть отопление. Было время когда вообще не было тепла. Потому что проводники покупали вязанку дров и уголь на свои. Было такое.

Ехал как то с Ёбурга до Куста в неотапливаемом вагоне люди матрасами укрывались что б не замерзнуть..
Благо вагон был полупустой.

§ Рудничанин
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 13.02.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Или это уже не КТЖ?

Это уже ТОО "Астана-Турксиб". Она же обслуживает поезда "Костанай-Аркалык", "Костанай-Караганда" и "Аркалык-Шубарколь".
Весь подвижной состав - хлам. Зато, если ты не успел приобрести билет, то тебя все рано посадят в вагон, подойдет проводник со специальным журналом, ты ему подашь свое удостоверение, он внесет в этот журнал данные о тебе и твоей поездке, ты ему отдашь за проезд по тарифу и едешь себе.
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