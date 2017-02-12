Серый волк Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8593

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:04 Всё зависит от того кто и как эксплуатирует подвижной состав.

Есть примеры того как за два сезона новые вогоны в руины превращали.

В то же время на северах в заполярье приходилось ездить в вагонах которым под 50 лет!

И они были очень добротные и уютные.

И это зимой, когда за окном -45 может сутками стоять и разница между внутри и снаружи иногда превышает 70 градусов.



Заполярные поезда это всегда особая атмосфера. Они даже встречаются на Ярославском вокзале совсем по-другому. Это крепкие ухоженные вагоны, всегда тщательно откапиталенные и проверенные. Это крепости явившиеся из темноты полярных ночей. И угольная копоть снаружи их только украшает.



Вагоны проходившие через территорию Казахстана обычно украшают заламинированные и просто наклеенные листы А4 с предупреждением пассажирам о коррупции правоохранительных органов линейных отделов полиции в Казахстане и пошаговые рекомендации о действиях пассажиров. Такие листы встречал даже в Москва - Адлер с школьниками в составе едущими к лагерям на Чёрном море. Специально допросил проводницу. Зимой и весной они ходили через Казахстан. О южных бандах полиции лезущих в вагон были самые яркие воспоминания.

Спрашивал про Кустанай или Петропавловск.

В Петропавловске ещё более-менее цивилизованные. Ну наверное это было в сравнении с южными бандами полиции.



Цитата: затопило, вещи намокли. Продукты некоторые просто придётся выбросить.

Костанай стал настолько голодным краем, что на этом поезде продукты возят баулами и мешками?

Вот так реально информация добывается о реальной жизни!

Это вам не отчёты акиматской саранчи о достижениях всё более и более хорошей жизни и всеокормительных ярмарках имени акимата.



[Исправлено: Серый волк, 12.02.2017 - 20:07]