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§ NG.kz
Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на одном из новостных сайтов увидел информацию о том что костанайский таксист заставил умыться девушку зеленкой. Противно это! Наркоман - это больной человек, лечить надо. А он взял и стал издеваться став в один ряд с палачами и садистами. Чем он лучше этой девушки? Предлагаю найти органам найти таксиста и наказать, очень много статей под его действия подходит.
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андрей
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 12.02.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да попал он , в новостях сказано он решил , что она наркоманка , предположу , что он не врач нарколог и не Господь Бог , следовательно его только грязь из под ногтей может быть , и если девчонка не лохонется , то разведет его по полной , вплоть до уголовной .......////

[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.02.2017 - 10:10]

§ seroff
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что же вы на девку накинулись крутяки, чиновники похлеще народ кидают что им не предъявляете?за попу свою страшно? а здесь писать ума много не надо,а с бабами воевать так вообще герои даже если и наркотка
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андрей
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 12.02.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем следующего видео где он парням ппреподает урок гигиены , иначе он муд. ......А Не таксист

87754372665
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 12.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реально тупой таксист.своим действием ставит себя на ступеньку ниже унижаемого им человека.это такой тип людей у которых на глазах шоры из денежных купюр. в случае какой нибудь катастрофы он будет брать втри дорого лишь бы нажиться.

))
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 12.02.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну найди ее, вылечи, приюти, оставь со своими детьми.
Ты можешь проявить гражданскую позицию?

У тебя значит есть гражданская позиция? Ну так верни деньги которые ты у валютчиков забирал в 90-х? Потрать их на полезное дело. Тогда это будет похоже на гражданскую позицию.
Цитата:
112:
Потом через несколько лет мы с ним уже на Паджере коротком гоняли, искали "левых" валютчиков денег содрать..

§ Рудничанин
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 13.02.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оштрафовать водятла и уволить!!! Кто он такой, чтобы нарушать права человека, пусть даже наркоманки?
Если не заплатила, то вези к ментам, нихай они ее накажут.
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