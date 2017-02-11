Цитата: 112:

Ну найди ее, вылечи, приюти, оставь со своими детьми.

Ты можешь проявить гражданскую позицию?

У тебя значит есть гражданская позиция? Ну так верни деньги которые ты у валютчиков забирал в 90-х? Потрать их на полезное дело. Тогда это будет похоже на гражданскую позицию.

Цитата: 112:

Потом через несколько лет мы с ним уже на Паджере коротком гоняли, искали "левых" валютчиков денег содрать..