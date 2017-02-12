Цитата: КГСПС:

Вот у него и спросят, он же знал куда её вёз

Никого из четырёх десятков комментаторов даже не смутило, что действительно место назначения поездки "ЯМА" было озвучено таксистом.

Если вообще устроить голосование, сколько жителей ответит ДА, если сесть в любое костанайское такси и сказать слово ЯМА, то привезут на ближайшую открытую наркоточку?

И это вообще никого не коробит! То есть это нормальное явление в городе!!!



Японский таксит сразу повезёт на Фудзияму, с чайной церемонией

Европейский переспросит про автосервис,

а костанайский как и японский, сразу поедет к ЯМЕ наркоторговой!





Сейчас отчёты акиматской саранчи идут.

Напомните им, чтоб не забыли в отчёт включить параграф об очередном и походу единственном доведенном до конца деле.



В городе, совместно с полицейским управлением в целях улучшения социальной жизни граждан создана общирная сеть ямомаркетов, где любой страждущий может выбрать необходимый ему товар по сходной цене. Качество поставок и контингент персонала продавцов контролируется правоохранительными органами. Проведена работа по организации социального такси к местам массовой торговли. К местам дислокации расчищены улицы и тротуары. Всё во имя человека всё во благо человека.

Интересно если такой текст подменить на их вонючих листках отчёта, и он будет среди прочего фальшака зачитан с трибуны, хоть одно фальшивое рыло в зале ухом поведёт?

А ведь это будет в таком случае единственный листок на котором не фальшивки и безумные освоения бюджета, а правда написана в их отчётах.



А где кстати господа флюгеры депутаты? И чем они заняты?

Или очень устали руку поднимать на ономастистстких шабашах?





В городе есть вообще люди которые не знают про ямы?



[Исправлено: Серый волк, 12.02.2017 - 21:29]