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≡ Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. Видео, размещённое в интернете, вызвало мощный общественный резонанс.
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Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юлия:
Я не на шее у родителей с 18 лет.

Я с 9ти и?
В 9 лет я познал и отчаяние и боль.
И не нужно сравнивать себя, которую до 20ти лет кормили растили и потом подготовленную и сейчас в жизни поддерживают.
И тем более жизни вы не видели, дитятка..
Ты не была и не жила той жизнью на Дне, где был когда то так и не понимаешь каких то элементарных для меня вещей, для тебя же это неизведанный мир какой то..
И жалеть меня не надо, такие как ты толпами проходили мимо и точно так же гоаорили - ах как мне жалко того мальчика с сестренкой на руках и.. дальше шли мимо..
Вы такие, вы лжецы..
Теперь так же ты жалеешь насильников и убийц, потому что это Люди..
Твои проблемы..
Но только не надо говорить что ты жизнь видела, откровенно врать..
Жизнь совсем не такая, какую ты выучила себе по учебникам..

§ drakon
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9773
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Навальный:
А потерпевшую нашли или нет? А то получится так что вроде есть факт а заявления нет.

Завтра - сообщат об этом... :-o
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Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 13.02.17 - 00:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 13.02.17 - 00:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 13.02.17 - 00:12
Комментарий проходит проверку.

§ Серый волк
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8593
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.02.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Вот у него и спросят, он же знал куда её вёз

Никого из четырёх десятков комментаторов даже не смутило, что действительно место назначения поездки "ЯМА" было озвучено таксистом.
Если вообще устроить голосование, сколько жителей ответит ДА, если сесть в любое костанайское такси и сказать слово ЯМА, то привезут на ближайшую открытую наркоточку?
И это вообще никого не коробит! То есть это нормальное явление в городе!!! :lol:

Японский таксит сразу повезёт на Фудзияму, с чайной церемонией :-)
Европейский переспросит про автосервис,
а костанайский как и японский, сразу поедет к ЯМЕ наркоторговой!
:-)

Сейчас отчёты акиматской саранчи идут.
Напомните им, чтоб не забыли в отчёт включить параграф об очередном и походу единственном доведенном до конца деле.

В городе, совместно с полицейским управлением в целях улучшения социальной жизни граждан создана общирная сеть ямомаркетов, где любой страждущий может выбрать необходимый ему товар по сходной цене. Качество поставок и контингент персонала продавцов контролируется правоохранительными органами. Проведена работа по организации социального такси к местам массовой торговли. К местам дислокации расчищены улицы и тротуары. Всё во имя человека всё во благо человека.
Интересно если такой текст подменить на их вонючих листках отчёта, и он будет среди прочего фальшака зачитан с трибуны, хоть одно фальшивое рыло в зале ухом поведёт?
А ведь это будет в таком случае единственный листок на котором не фальшивки и безумные освоения бюджета, а правда написана в их отчётах.

А где кстати господа флюгеры депутаты? И чем они заняты? :lol:
Или очень устали руку поднимать на ономастистстких шабашах?
:lol: :lol:

В городе есть вообще люди которые не знают про ямы?

[Исправлено: Серый волк, 12.02.2017 - 21:29]
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Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 13.02.17 - 00:48
Комментарий проходит проверку.

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 13.02.17 - 01:07
Комментарий проходит проверку.

§ КГСПС
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.02.17 - 01:08
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 13.02.17 - 01:09
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