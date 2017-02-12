112:

Я и говорю, нам нужно создать тут фонд помощи в защиту наркоманов.

Счет откроете или как?

112:

Потом через несколько лет мы с ним уже на Паджере коротком гоняли, искали "левых" валютчиков денег содрать..

112:

Пасаном был да, министрам и ворам в законах чаи ставил, наливал, когда те то по казино приезжали разводить, то рэкетирские банды мирить..