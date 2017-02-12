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§ NG.kz
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. Видео, размещённое в интернете, вызвало мощный общественный резонанс.
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Пешеход
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таксист поступил конечно не очень благоразумно. Я согласен, что в полицию отвозить ее за то, что она его кинула и приписывать ей мошеничество абсурдно, т.к. там она может сказать, что типа умысла кидать водителя у нее не было и она просто деньги дома забыла (не ту куртку, джинсы) одела. Подавать на нее в суд за 300-500 тенге не резонно, не та сумма, и поэтому сделать с ней по закону никто и ничего не сделают и она это знает, поэтому так и поступает. Вот лучше бы увез ее обратно или км за 5-7 от города, чтобы пешком шла, и для здоровья ходьба полезна и получил бы моральное удовлетворение. Как хулиганство это бы не считалось. Да и в данном случае, найдут ли свидетелей, которые видели этот факт воотчию, чтобы ему приписать особую дерзость, явное неуважение к обществу и т.п. а видео скажет наиграно и подыграно и т.д. А вообще хватило же ума в интернет сейчас выкидывать, подождал бы месяц- два, ни следов зеленки, ни доказательств. Ума не больше чем у этой наркоманки.

§ КГСПС
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.02.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот у него и спросят, он же знал куда её вёз. Если бы заплатила, ему до фонаря наркоманка она или нет, главное бабосы.
Профайл

Юлия
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж...
Каково общество такова и жизнь вокруг.
112 прям исповедь устроил о своем несчастном детстве и вывозом в посадки или куда там еще...мне искренне Вас жаль...видно что обида никуда не делась и это сделало Вас не сильнее а наоборот. Меня что то никогда никто не унижал и даже не пытался, я бы билась до последней капли крови но этого не допустила. У меня есть брат и он тоже взрослел достойно. Я это знаю. Все Вы знаете кто кого крышует где какие точки, к чему Вы все это мелете??? К чему??? Как можно защищать ублюдка который унижает другого человека??? Не она виновата в нашей системе. А система в том что безнаказанно могут вот так поступить с человеком!!! Для суда есть СУД. Очень жаль что большинство его защищает. И не говорите мне что в таксисты идут от большого ума чаще всего потому что нигде больше не могут найти себя. Пару раз были конфликты с данной категорией людей и думаю не у меня одной. Если бы каждого таксиста потом зеленкой умывать, полгорода ездило бы зеленолицых.

112
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юлия:
который унижает другог

Я и говорю, нам нужно создать тут фонд помощи в защиту наркоманов.
Счет откроете или как?
Может на воспитание наркот убийц вместо зоны возьмете к себе в семью?
Да и ты росла на всем готовом, у мамки с папкой запазухой.
И тебе посчастливилось не опускаться до дна и не быть бомжом до 30ти лет.
А потому рассуждать и говорить красиво как то с вашей стороны звучит как пафос, по простому понты..
И вы так же наивно полагаете что точки сами по себе каждые три четыре месяца свободно торгуют?
Да за один час попробуй поторгуй водкой с хаты, сразу придет налоговая, участковый, полиция..
А тут временная точка на три месяца!
Постоянные годами торгуют и что, никто ни о чем не догадывается, тем более полиция?
Не видела ты никакой жизни, и не жила бомжем..
Врать то зачем?
Если б жила, то глупости о жизни какой она есть, не говорила бы..

Евгений
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы здесь полемику развели о наркоманке,но кто сказал,что она наркоманка-таксист.И с чего это мы ему вдруг поверили,так можно в любого человека,которому возможно заплатить нечем,пальцем ткнуть и огульно обвинить во всех грехах смертных.Её вина ни чем не подтверждена,а его преступление на лицо,вот и делайте выводы.

112
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Евгений:
и о наркоманке,но кто сказал,что она наркоманка-таксист.И

Давай вот сказки говорить не станем да?
Ога..
Это учительница русской литературы и языка..

!
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юлия:
Все Вы знаете кто кого крышует где какие точки, к чему Вы все это мелете??? К чему??? Как можно защищать ублюдка который унижает другого человека??? Не она виновата в нашей системе. А система в том что безнаказанно могут вот так поступить с человеком!!! Для суда есть СУД. Очень жаль что большинство его защищает. И не говорите мне что в таксисты идут от большого ума чаще всего потому что нигде больше не могут найти себя. Пару раз были конфликты с данной категорией людей и думаю не у меня одной. Если бы каждого таксиста потом зеленкой умывать, полгорода ездило бы зеленолицых.

всё правильно и объективно, если каждый начнёт так поступать ни к чему хорошему это не приведет

))
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я и говорю, нам нужно создать тут фонд помощи в защиту наркоманов.
Счет откроете или как?

тебе бы не мешало создать фонд помощи валютчикам которых ты грабил в 90-х, а сейчас сидишь тут умничаешь, праведник нашелся или уже министры чай не приглашают наливать
Цитата:
112:
Потом через несколько лет мы с ним уже на Паджере коротком гоняли, искали "левых" валютчиков денег содрать..

Цитата:
112:
Пасаном был да, министрам и ворам в законах чаи ставил, наливал, когда те то по казино приезжали разводить, то рэкетирские банды мирить..

))
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет, давайте если наркот грабит бабушку, если увидим, поможем ему награбленное унести и купить наркоту, а бабушке гонящей за ним, подставим подношку..
В этом случае надо пресечь преступление и вызвать полицию. Но не пытаться заставить наркомана умыться зеленкой.
почитайте законодательство и попытайтесь заставить свой мозг уже наконец то из мира лихих 90-х выходить.

ТС
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом рубашкин:
Чеж ментам не сдал, что там наркотики реализуют?

Цитата:
Моше:
Гражданская позиция была бы, если бы он сообщил куда нужно о точке.

Глупые нанайские мальчики.. ото оне не знают..

112
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
)):
этом случае надо пресечь преступление и вызвать полицию. Но

Зачем?
Наркот же больной человек, зачем полиция?
Это бабушку нужно в полицию, которая в открытом виде несет авоськи и пенсию, тем самым провоцируя больного человека на ограбление..

112
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
)):
не мешало создать фонд помощи валютчикам которых т

Тебе жалко сегодняшних олигархов?
А может их надо было так же зеленкой, чтобы они сегодня пол города не скупили?

Юлия
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 у Вас реально травма из детства или юношества, но одно из двух это факт. Я не пойму мне покаяться перед вами за благополучное детство. Я не на шее у родителей с 18 лет. Мне 32. Всего того что было у вас не было и слава Богу. Я не обозлена на весь белый свет и как у любого нормального человека у меня есть элементарные понятия о человечности. Мне жаль Вас. И не нужно мне тыкать. Научитесь разговаривать для начала. Я высказалась о конкретном вопиющем случае. Имею право. Ваше мнение и жизнь мне абсолютно не интересны. И гордиться таким прошлым глупо. Ничему оно Вас не научило. Не все наркоманы убивают. И не все полицейские защищают. Не надо вешать ярлыки. Если общество будет гуманным то и жизнь вокруг будет такой же. Всем в определённый момент жизни нужна помощь. Давайте просто будем добрее.

Навальный
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешеход:
А вообще хватило же ума в интернет сейчас выкидывать, подождал бы месяц- два, ни следов зеленки, ни доказательств. Ума не больше чем у этой наркоманки.

А потерпевшую нашли или нет? А то получится так что вроде есть факт а заявления нет.На лицо превышение полномочии.

Навальный
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему все решили что умыть зелёнкой это противозаконно? Зелёнка дезинфици́рующий мед.препарат. Кстати сертифицированы на территории РК для наружного применения. Вреда здоровью не приносит. Он ей не угрожал а попросил умыться добровольно. О чём тут может быть речь? Насильственных действии не было. Она обманула таксиста и признала вину за это она ДОБРОВОЛЬНО согласилась искупить свою вину. На лицо применение сторон!
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