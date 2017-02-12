Юлия Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в... #32







Отправлено: - 20:39 Да уж...

Каково общество такова и жизнь вокруг.

112 прям исповедь устроил о своем несчастном детстве и вывозом в посадки или куда там еще...мне искренне Вас жаль...видно что обида никуда не делась и это сделало Вас не сильнее а наоборот. Меня что то никогда никто не унижал и даже не пытался, я бы билась до последней капли крови но этого не допустила. У меня есть брат и он тоже взрослел достойно. Я это знаю. Все Вы знаете кто кого крышует где какие точки, к чему Вы все это мелете??? К чему??? Как можно защищать ублюдка который унижает другого человека??? Не она виновата в нашей системе. А система в том что безнаказанно могут вот так поступить с человеком!!! Для суда есть СУД. Очень жаль что большинство его защищает. И не говорите мне что в таксисты идут от большого ума чаще всего потому что нигде больше не могут найти себя. Пару раз были конфликты с данной категорией людей и думаю не у меня одной. Если бы каждого таксиста потом зеленкой умывать, полгорода ездило бы зеленолицых.