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§ NG.kz
Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27140
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько можно эксплуатировать старые вагоны?! Ехали поездом 43. В Костанай прибыли 12 февраля. Добирались с большими приключениями.сейчас, когда вещи сушатся, готова рассказать, как ранним утром в вагоне прорвало систему отопления.
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§ Добринцофф
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5033
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничё страшного у вас здесь тёплая вода идёт,ножки не мёрзнут. :lol:
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НУР
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой




Отправлено: 12.02.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально всё. Зато есть отопление. Было время когда вообще не было тепла. Потому что проводники покупали вязанку дров и уголь на свои. Было такое. Не нравится, пиши заявления.

112
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой




Отправлено: 12.02.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морозы, везде бывают..

§ сайлау курманов
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня звонил бывшей соседке, она кстати работает проводником на этом поезде, говорит что ждут сокращения , остается без работы , рейс с тендера выкупили частники , пока не выгребут и не выжмут до последнего - обновления вагонов и тем более позитива никакого не стоит ждать....
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112
Re: Пассажиров поезда Алматы-Костанай залило горячей водой




Отправлено: 12.02.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
рейс с тендера выкупили частники , пока не выгребут и не выжмут до послед

Они хорошие вагоны забрали у других двух направлений.
Там один хозяин трех составов.
Видимо всё собрал с тех двух..
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