/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 312 из 312«1...310311312
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут же - через дорогу,расположена Платная
Парковка Районного Акимата

Но машин на ней - много,в центре она... :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот , замёрз- дядя музыкант ему бы не

помешал - глоток горячего кофе... :oops:

[Исправлено: drakon, 12.02.2017 - 14:13]
Профайл

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2166
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.02.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

А мне сувенир с Универсиады привезли,думала где нибудь в Китае отшивали,а нет наши очень аккуратно.
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.02.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиль. А чё там у игрушки меж лап не видать не чё. Он чё гендерно разбалансирован?
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А мне сувенир с Универсиады привезли

И как его зовут?... :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2166
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.02.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Это птенец сокола Сункар.
Профайл

§ 07Litra
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8911
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 22:34
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.02.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилюк ну я ж видел что ты в эфире. Чё у строела мне эротически сексуальный выходной? Как бывшая моя после тур походов.
Профайл

§ 07Litra
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8911
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 22:41
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 312 из 312«1...310311312
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 1
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх