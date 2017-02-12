07Litra Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #109





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Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 21:25 Цитата: drakon:

Это был - самый,настоящий кофе.Заваривали в кастрюле...

это был ЕЩЁ самый настоящий ДИЕТИЧЕСКИЙ кофе... ну вапще странно и смешно читать рассуждения дилетантов о вещах,в которых разбираться могут несколько сотен человек,из семи миллиардов населения планеты... я вот набирал несколько раз аннонсированные австралийские,итальянские,аргентинские,испанские и французские вина... да,некоторые из них отличаются по вкусу,но всего того перечисленного букета я в них не унюхал не угрыз.... тоже самое и с игристыми винами... причём игристые вина,некоторые,приятнее нежели опробованные мною известные сорта шампанского (немного,немного...)... весь "вкус" которых состоял из раскрученного названия...