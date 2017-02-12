/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всё, что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 8 из 8«1...678
Куратор темы: Валентин
§ 07Litra
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8911
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Прав Валентин.

ОГ не верте вальку... :-) Вы действительно пьёте АРАБИКУ,но со вкусом РОБУСТЫ... :-) :-)
это просто всёЦитата:
Ольга Колоколова:
классическая иллюстрация склонности человеческого мозга к штампам и стойкости ложных представлений)

:lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ 07Litra
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8911
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Что скажут некоторые пользователи, что вы, что вы)))

да ничё не скажем... усыновляйте и наслаждайтесь арабикой,робустой и жаренным ячменным колосом.... :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
и жаренным ячменным колосом.... :lol:

Это был - самый,настоящий кофе.Заваривали в кастрюле... :lol:
Профайл

§ 07Litra
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8911
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это был - самый,настоящий кофе.Заваривали в кастрюле...

это был ЕЩЁ самый настоящий ДИЕТИЧЕСКИЙ кофе... :-) ну вапще странно и смешно читать рассуждения дилетантов о вещах,в которых разбираться могут несколько сотен человек,из семи миллиардов населения планеты... я вот набирал несколько раз аннонсированные австралийские,итальянские,аргентинские,испанские и французские вина... да,некоторые из них отличаются по вкусу,но всего того перечисленного букета я в них не унюхал не угрыз.... тоже самое и с игристыми винами... причём игристые вина,некоторые,приятнее нежели опробованные мною известные сорта шампанского (немного,немного...)... весь "вкус" которых состоял из раскрученного названия...
Профайл

знаток
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это был - самый,настоящий кофе.Заваривали в кастрюле..


цикорий надо пить. там кофеина нет.

§ 07Litra
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8911
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
цикорий надо пить. там кофеина нет.

он нам,как и корица,как и гвоздика, по ментальности аполитичен... пусть его румыны едят... а вот овёс,ячмень,рожь-это наше... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 8 из 8«1...678
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 1
Всего: 120

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх