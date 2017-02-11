Цитата: Кенжибай А.:

что то орденов маловато,

ну с этим вопросом к президенту нужно... или.как минимум,к АЛИМУ... Цитата: совдеп:

Лишь бы по улице не щеголяли в шароварах с лампасами имхо.

ну может и не щеголяют,што орденов не хватет... я двумя руками "ЗА"! ЗА то,штобы не щеголяли....