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Куратор темы: Валентин
знаток
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Когда турку пойду покупать, наверно на складскую выберусь после морозов, придется показать фото.


из интернета возьми, покажи. тут все кофеманы так делают.
и прочитай в гугле про что нибудь. и скажи , пью только Эспрессо кон панна.
будешь знатоком кофе.

§ 211
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
211


(Пользователи)
Сообщений: 1930
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.02.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток :
интернета возьми, покажи. тут все кофеманы так делают.

Хочу быть реальней некуда.
Вот по сусекам нарыл какое то кофе, только турка нет..
Надо же, забыл вставить..



[Исправлено: 211, 12.02.2017 - 16:36]
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знаток
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
только турка нет..


на пол литра бери, у тебя шобла большая. горло только узкое должно быть.
а то купишь на 100 мл,там 75 мл воды, час будешь возиться
и получишь в результате одному только понюхать. кайфа не получишь.
но будешь уважаемым кофеманом. правда не будешь, в большой говорят
качество плохое

§ Ольга Колоколова
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2091
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас покупаю Жокей - итальяно как то так называется.
. Да! Вот и я, Солнышко, дому пью "Жокей итальяно". Варю в турке. На работе у нас капсюльная кофеварка, если это, конечно, так называется. НАдо, кстати, узнать, что за кофе. Но на вкус- удовлетворительно. Хотя отдаю себе отчёт, что оба варианта - не совершенство.
Вообще, интересно свершить позиции. Лет эдак семь назад мы уже обсуждали кофейную тему. И я, сподвигнутая) Валентином и пр. Продвинутыми кофеманами варила Jardin и даже что-то привезённое классом повыше. По-моему даже лаваццио. Но... Роскошь))) кончилась, а заморачиваться с поиском новой в Костанае как- то не вышло.
Так что... Хотя, нет! Прогресс налицо. Раньше варила "Жокей классик", а он заметно хуже итальяно.
Валентин, а вот сахар кладёшь при варке зачем? Нравится, чтобы сладил или для лучшей экстракции? Меня сладкий привкус не радует совсем, в твой дозировке, мне кажется, сладить будет.

А вообще я люблю Турецкий кофе, который варят в песке, пьют мааааааленькими порциями с холодной водой. В котором никакой кислинки- только густой вкус арабики. Блин! Пошла турку доставать вне расписания)
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§ 211
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
211


(Пользователи)
Сообщений: 1930
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.02.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чая у меня все таки больше и кофе тоже Жардино..
Наверно я чаеман ..
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§ 211
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
211


(Пользователи)
Сообщений: 1930
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.02.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
пол литра бери, у тебя шобла большая. горло только узкое должно бы

Пол литра это не мало?
У меня в чайнике литра три входит, плюс заварка, и то порой не хватает..
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5240
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
На работе у нас капсюльная кофеварка, если это, конечно, так называется. НАдо, кстати, узнать, что за кофе. Но на вкус- удовлетворительно. Хотя отдаю себе отчёт, что оба варианта - не совершенство.


Капсульные, вроде Nespresso/DolceGusto выдают что-то похожее на эспрессо, да.
Совсем не идеал, но из важных плюсов: простота, стабильность и повторяемость, выбор вкуса.
Ценителей эспрессо, правда, лучше про них ничего не спрашивать!!!

Цитата:
Ольга Колоколова:
И я, сподвигнутая) Валентином и пр. Продвинутыми кофеманами варила Jardin и даже что-то привезённое классом повыше. По-моему даже лаваццио. Но...


Виктор пока молчит, если он желания не изъявит - могу на неделе пакет свежеобжаренного от торрефакто безвозмездно передать :)
Возможно, интересно будет сравнить.

Цитата:
Ольга Колоколова:
Валентин, а вот сахар кладёшь при варке зачем?


Классический рецепт, дело в том что в турке традиционно варят кофе тёмной и очень тёмной обжарки, и сахар оттеняет горечь.
Я очень редко в турке готовлю сейчас, если честно, пью в основном эспрессо и иногда капучино/латте.

Цитата:
Ольга Колоколова:
А вообще я люблю Турецкий кофе, который варят в песке, пьют мааааааленькими порциями с холодной водой. В котором никакой кислинки- только густой вкус арабики. Блин! Пошла турку доставать вне расписания)


Тут есть нюанс: густой вкус без кислинки это как правило не арабика, а робуста :)
Практически вся арабика имеет выраженную кислинку, она может быть выражена сильно/слабо, может быть практически сведена на нет тёмной обжаркой, но как правило она есть: приятная фруктовая, цветочная, ягодная, цитрусовая, зависит от сорта.

Кофе это ягода :)
Классический кофейно-горький вкус с какао-шоколадным профилем это как правило робуста, она же отвечает за крепость.
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5240
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Пол литра это не мало?


Кофе по-турецки пьют маленькими чашечками, по 60-80 мл.
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* drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9770
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Amateur:
или даже кладешь пад и выпиваешь с наслаждением первую чашку.))

Для того,чтобы пить кофе из пад,это такие
круглые пакетики,типа чая в пакетиках,нужно

иметь специальную кофеварку. Кофеварка
расчитана на 1 или 2 Падса.Горячая вода
проходит через низ - под давлением.
Этими пользуюсь в крайнем случае... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2163
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.02.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
пью в основном эспрессо и иногда капучино/латте.

Нуу по законам жанра,тут должен быть рецепт изысканного латте,очень хоца посмотреть на вкус ваш извращённый :lol:
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Amateur
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иметь специальную кофеварку Моя кофеварка DeLonghi совмещает - в рожок можно насыпать кофе или положить пад.))

Бала Бол
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Amateur:
иметь специальную кофеварку Моя кофеварка DeLonghi совмещает - в рожок можно насыпать кофе или положить пад.))

Как то я мимо этого проскочил, но я так понял ,что это типа чалды(таблетки кофе в бумаге)?
И некоторые кофеварки эспрессо типа Крупп 52 серии и Делонги поддерживают эту функцию?

Amateur
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.Цитата:
это типа чалды(таблетки кофе в бумаге)?
Да. У моей DeLonghi два рожка - для кофе и падсов.
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