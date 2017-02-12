Цитата: Ольга Колоколова:

На работе у нас капсюльная кофеварка, если это, конечно, так называется. НАдо, кстати, узнать, что за кофе. Но на вкус- удовлетворительно. Хотя отдаю себе отчёт, что оба варианта - не совершенство.



Капсульные, вроде Nespresso/DolceGusto выдают что-то похожее на эспрессо, да.

Совсем не идеал, но из важных плюсов: простота, стабильность и повторяемость, выбор вкуса.

Ценителей эспрессо, правда, лучше про них ничего не спрашивать!!!



Цитата: Ольга Колоколова:

И я, сподвигнутая) Валентином и пр. Продвинутыми кофеманами варила Jardin и даже что-то привезённое классом повыше. По-моему даже лаваццио. Но...



Виктор пока молчит, если он желания не изъявит - могу на неделе пакет свежеобжаренного от торрефакто безвозмездно передать :)

Возможно, интересно будет сравнить.



Цитата: Ольга Колоколова:

Валентин, а вот сахар кладёшь при варке зачем?



Классический рецепт, дело в том что в турке традиционно варят кофе тёмной и очень тёмной обжарки, и сахар оттеняет горечь.

Я очень редко в турке готовлю сейчас, если честно, пью в основном эспрессо и иногда капучино/латте.



Цитата: Ольга Колоколова:

А вообще я люблю Турецкий кофе, который варят в песке, пьют мааааааленькими порциями с холодной водой. В котором никакой кислинки- только густой вкус арабики. Блин! Пошла турку доставать вне расписания)



Тут есть нюанс: густой вкус без кислинки это как правило не арабика, а робуста :)

Практически вся арабика имеет выраженную кислинку, она может быть выражена сильно/слабо, может быть практически сведена на нет тёмной обжаркой, но как правило она есть: приятная фруктовая, цветочная, ягодная, цитрусовая, зависит от сорта.



Кофе это ягода :)

Классический кофейно-горький вкус с какао-шоколадным профилем это как правило робуста, она же отвечает за крепость.