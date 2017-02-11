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≡ В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 11 февраля, в 15:00 ДК "Мирас" собрал полный зал любителей казачьей и славянской песни. Концерт был посвящен годовщине образования вокального ансамбля "Казачья воля" и 10-летию общины Оренбургских казаков Костанайской области.
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PS
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 12.02.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не оспаривает виды хоз. деятельности,хотя надо отдать должное что было заимствовано все лучшее и наиболее рациональное.По моему речь идет немного о другом. О происхождении .....

* 07Litra
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...
07Litra


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Сообщений: 8895
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
президент наш молодец что создал ассоциацию народов Казахстана помогает им платит зарплату аппарату,устраивает такие вот мероприятия для малых народов РК, вот видите какие костюмы, сабельки им приобрели,

ну вапщета президент должен СТРАНУ ОБУСТРАИВАТЬ,а не карнавалами рулить... :-x
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* 07Litra
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8895
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кенжибай А.:
что то орденов маловато,

ну с этим вопросом к президенту нужно... или.как минимум,к АЛИМУ... :-) Цитата:
совдеп:
Лишь бы по улице не щеголяли в шароварах с лампасами имхо.

ну может и не щеголяют,што орденов не хватет... я двумя руками "ЗА"! ЗА то,штобы не щеголяли.... :-x
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§ Tamir
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 12.02.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
казак:
Сейчас, например, на Дону, да и в других регионах РФ, можно без проблем указать в графе национальность "казак".

Нет нельзя,с таким же успехом можно кому вздумается писать в графе национальность орк или гоблин.
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