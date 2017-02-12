8885685 Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по... #18







Отправлено: - 16:17 Вначале надо бы продумать рынок сбыта сельхоз продукции. У нас же рынок занят. Почему то все хотят решить за счет тех кого в свое время обобрали. Пусть раскашеливают КХ. Логистики на селе тоже нет. Это касается и строительства. Например в Актау строй материал стоит 35 тенге за штуку в Костанае тот же материал 225 тенге. Цена накручивается из за дороговизны транспортировки по ЖД или фурами. То же самое и с цементом и т.д. Умный хозяин бы решил вопрос и потоки строи материала по текли бы из одного региона в другой, как следствие затраты ИЖС сократились бы во много раз и это было бы очень хорошим стимулом для строительства собственного жилья или бизнес объектов. Прежде чем на селе агетировать вступить в кооператив надо законы подтянуть. На селе до сих пор нет питьевой воды! Если есть колонка на пять улиц одна то она платная. А у жителя уже осталось живности чуть чуть. Какой ему смысл последнее отдавать не понятно кому и зачем? Тем более пастбищ нет. Траву косить не где, все в собственности либо ТОО либо у КХ. Довели сельчан до крайней нищеты, кончили села и еще хотите последнюю каплю выпить и на горбу обманутого, забытого всеми, очерствевшего бедолаги - жителя села вновь навариться. Да именно навариться, так как государство выдаст субсидии а они по карманам уйдут как всегда. Поэтому до тех пор пока не будет разработана взвешенная, хорошо финансируемая государством Государственная Программа создания новых сел и реставрации старых и ждать то нечего.