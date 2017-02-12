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≡ В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с прошлого года началась кампания по объединению личных подсобных хозяйств в кооперативы. Планируется, что за ближайшие пять лет в стране объединятся более 500 000 домашних хозяйств. В Костанайской области в 2016 году зарегистрировано 6 кооперативов.


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Денис
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 12.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у их задача поставлена за 2 года восстановить животноводство.А как его восстановить ,если по природе своей или надо потратить минимум лет 5-7 или закупить готовое стадо за границей. на то и ето у их времени в обрез) ,но можно сколективизировать малые дворы в общий двор ,отчитаться о выполненном поручении,получить ордена и медали и пойти на повышение, а вы колхозники оставайтесь наедине со своими проблемами,потому что программа закрыта и теперь в вас не нуждается. примеры дорожных карт занятости поглядите.

§ Матвей Запупыркин
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 12.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Почуяли угрозу продовольственной безопасности?

почуяли....ох как почуяли...ведь не зря зашевелились...заерзали... :-)
Профайл

§ танкоградец
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1518
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 12.02.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Казахстане с прошлого года началась кампания по объединению личных подсобных хозяйств в кооперативы. Планируется, что за ближайшие пять лет в стране объединятся более 500 000 домашних хозяйств.
Так это что же получается, что экономическая политика середины 90-тых оказалась не правильной? И жертвы напрасны? И порушенные судьбы, миллионов людей живших на селе, напрасны? Выходит что *наш рулевой, он вёл нас прямо дорогой кривой.*???? А теперь пытаются делать *мёртвому припарки* и выдавать за эффективную деятельность. Как известно история повторяется дважды, первый раз как трагедия и второй как фарс. Первая коллективизация сопровождалась трагедиями, сейчас кроме фарса ничего не выйдет.
Профайл

8885685
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 12.02.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вначале надо бы продумать рынок сбыта сельхоз продукции. У нас же рынок занят. Почему то все хотят решить за счет тех кого в свое время обобрали. Пусть раскашеливают КХ. Логистики на селе тоже нет. Это касается и строительства. Например в Актау строй материал стоит 35 тенге за штуку в Костанае тот же материал 225 тенге. Цена накручивается из за дороговизны транспортировки по ЖД или фурами. То же самое и с цементом и т.д. Умный хозяин бы решил вопрос и потоки строи материала по текли бы из одного региона в другой, как следствие затраты ИЖС сократились бы во много раз и это было бы очень хорошим стимулом для строительства собственного жилья или бизнес объектов. Прежде чем на селе агетировать вступить в кооператив надо законы подтянуть. На селе до сих пор нет питьевой воды! Если есть колонка на пять улиц одна то она платная. А у жителя уже осталось живности чуть чуть. Какой ему смысл последнее отдавать не понятно кому и зачем? Тем более пастбищ нет. Траву косить не где, все в собственности либо ТОО либо у КХ. Довели сельчан до крайней нищеты, кончили села и еще хотите последнюю каплю выпить и на горбу обманутого, забытого всеми, очерствевшего бедолаги - жителя села вновь навариться. Да именно навариться, так как государство выдаст субсидии а они по карманам уйдут как всегда. Поэтому до тех пор пока не будет разработана взвешенная, хорошо финансируемая государством Государственная Программа создания новых сел и реставрации старых и ждать то нечего.

112
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 12.02.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, распил бабла очередной.
Выявят сейчас сколько голов в кооперативе, цыплят, козочек, каждую обкладут налогами, поставят счетчики воды плюс канализация, плюс охрана плюс база за квадратный метр.
Вот и попадут те кто остались..
А построить еще все это нужно, кредиты многомиллионные брать..
И несчастные 10 тенге помощи не окупят затрат на содержание в новом колхозе, а то и воровать сами же начнут..
И начнется то что началось в 30х..

ВЧК
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 12.02.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
как сладко поють, как поють..видно,выполняють программу,токмо как со сбытом быть? есля тов.россиянское млеко,мьясо дешевлей выходит или аргентинское или австралийское кенгурятино дешевшей или пальмовое масло выгодней в 10 раз) тут ,уж, противу рынку не попрешь) а,хотя идея ,как всегда хорошая,но с нашими ворами в законе ничего не выйдет.

Да ешьте вы сами эту кенгурятину и пальмовое масло. А мы будем своё экологический чистый продукт! Завидуйте!

Марат
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 12.02.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кабинетные чиновники будут нас учит как сеять , и как коров доить ? дожились

ВЧК
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 12.02.17 - 19:10
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...




Отправлено: 12.02.17 - 19:12
Комментарий удален модератором.
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