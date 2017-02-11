Цитата: 112:

Он живет в одном из богатых районах Рудного, среди саун и бань.

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Был я там, баня на бане, коттеджи, блатата..

Сайлау у нас блатной по ходу..

На Промышленной? У нас там дальний родственник еще с начала 90х обитает, сейчас может уже и не так там, да и сейчас не думаю, что меня там что-нибудь удивило бы, но когда меня мелкого возили туда в гости, я тогда восхищался как люди некоторые жить умеют, огромные коттеджи, по несколько машин с подземными гаражами, местная рублевка