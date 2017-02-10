1504 Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное... #21







Отправлено: - 13:10 Цитата: Гость:

Хотелось бы услышать мнение Юристов

Не помогут Вам юристы)))). Я бы ещё поняла, оптимизацию в целях сокращения расходов, если, как сказала, уважаемая Жанна Шаймарданова, цитата: - "Объединение связано с тем, что оба управления выполняют сходные функции, разница лишь в том, что одно из них планирует, а другое - реализует". А тут, я вижу только лишние расходы (о них я уже высказалась в своём посте). Совершенно непонятное объединение. Ну, тут только одному акимату понятные движения (вроде пегасов, гранитных бордюров и железнфх столбов)(((.