/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанайской области появится новое управление, созданное из двух старых		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В Костанайской области появится новое управление, созданное из двух старых
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сессии областного маслихата, которая состоялась сегодня, 10 февраля, депутаты поддержали решение об упразднении двух управлений: строительства и архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.
Читать новость

112
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Хотелось бы услышать мнение Юристов.

Юристов по моему нет на форуме.
Вот Психолог есть.
Может он поможет?

Кобра
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юристов по моему нет на форуме

Марик, ты где был, что кроме Лили никого не помнишь? Она тут не поможет. Обращайся к Солнышку или 1504. Еще несколько есть, но я их не помню.

112
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
Солнышку или 1504.

Солнышка слишком женственна, чтобы работать юристом, а 1504 фермерша по моему, сарай там, курочки, колка дров..
Так что остается один Психолог..

Кобра
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышка слишком женственна, чтобы работать юристом, а 1504 фермерша по моему, сарай там, курочки, колка дров..

Что не мешает им работать юристами. Солнышко работает, читай статью про ПКСК, и 1504 не фермерша, а мать фермера.

112
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 10.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:

Что не мешает им работать юристами. Солнышко работа

Ну не знал..
Хотя юристов сейчас расплодилось...
Ну совсем как психологов..

§ сайлау курманов
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1665
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.02.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чиновников больше чем бродячих собак ....
Профайл Посетить вебсайт

1504
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...




Отправлено: 11.02.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Хотелось бы услышать мнение Юристов

Не помогут Вам юристы)))). Я бы ещё поняла, оптимизацию в целях сокращения расходов, если, как сказала, уважаемая Жанна Шаймарданова, цитата: - "Объединение связано с тем, что оба управления выполняют сходные функции, разница лишь в том, что одно из них планирует, а другое - реализует". А тут, я вижу только лишние расходы (о них я уже высказалась в своём посте). Совершенно непонятное объединение. Ну, тут только одному акимату понятные движения (вроде пегасов, гранитных бордюров и железнфх столбов)(((.

* 07Litra
Re: В Костанайской области появится новое управление, созданное...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8895
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
вот так и получается "пятая колонна" о чем и говорил президент

походу президент и сам не знает что ищет... для начала нужно знать,что обозначают ЧЕТЫРЕ колонны,и станет тогда ясно ,где находится ПЯТАЯ... ну для этого нужно ,как минимум,прочесть краткую историю гражданской войны в ИСПАНИИ... чего президент ,походу,не делал.... :-x
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: drakon, КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 3
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх