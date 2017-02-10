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≡ Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная отменили из-за «неприемлемого репертуара»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концерт должен был состояться 28 февраля в актовом зале Костанайской городской школы детского творчества. По словам руководства ГШДТ, отмена связана с «неприемлемым репертуаром» группы и обманом со стороны организаторов.
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* 07Litra
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...
07Litra


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Сообщений: 8895
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
блатняк можно слушать,но с определённого возраста... вот вчера прослушал тройку песен "Петлюры" ,-смеялся до слёз....
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* 07Litra
Re: Концерт «Бутырки» в школе детского творчества Костаная...
07Litra


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Сообщений: 8895
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 12.02.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Везли бы их сразу на зону. Морды и "репертуар" подходящие..

:lol: Цитата:
денис:
пусь в тюрьме выступают, это ж их тематика) или в акимате,они тоже любят эту тему)

:lol: нельзя им туда... неправильные они... ну,типо,ряженные урки... :lol: :lol:
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