Цитата: Карамерген:

Везли бы их сразу на зону. Морды и "репертуар" подходящие..

Цитата: денис:

пусь в тюрьме выступают, это ж их тематика) или в акимате,они тоже любят эту тему)

нельзя им туда... неправильные они... ну,типо,ряженные урки...