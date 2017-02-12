Цитата: аноним:

к вам то он хуже чем к нищебродам относится вроде,

все время спрашивает учились ли вы ввобще в школе.

так что не обольщайтесь. .





Зайчик,вы правильно подметили

Мы не питаем с Валюшей друг к другу взаимный оргазм

Но если он в кофе разбирается и хочет знаниями поделится,то почему бы нет.