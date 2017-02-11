Цитата: Алим:

вот и классно! собирайтесь пойте песни танцуйте свой танцы, можно даже и почаще, что бы всякие нехорошие мысли не лезли в голову, все таки президент наш молодец что создал ассоциацию народов Казахстана помогает им платит зарплату аппарату,устраивает такие вот мероприятия для малых народов РК, вот видите какие костюмы, сабельки им приобрели, так и должно быть в нормальном государстве ни один народ не должен чувствовать себя ущемленным.

к казакам это ни как не относится так как у них имеется свое государство признанное оон называется оно Казакстан, у меня в паспорте графа национальность записано Казак и у 17 926 500 граждан проживающих на территории Казакстна так что зря вы так.