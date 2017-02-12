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≡ Всё, что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5238
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tamir:
Это не попытка покрасоваться?


Спроси у автора сообщения!

Цитата:
Tamir:
Начали тему Вы,и я думаю специально что бы покрасоваться))


Нет, не для этого.

Цитата:
kbkz1980:
Натюрморт скучноватый,даже без дисерта


Зато вкусно!
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Бала Бол
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tamir:
пользуюсь итальянским зерновым kimbo. ( цена 3500-3700 руб./кг) . Варю в кофе машине . Зерно отборное, ровное, блестящее. Аромат мощный. По вкусу, кофе мягкое . Зерно храню в ваакумной таре Delonghi
Это не попытка покрасоваться?
Цитата:
Валентин:
Это не я начал!

Начали тему Вы,и я думаю специально что бы покрасоваться))

Да ладно цепляться.
Кому арбуз,а кому и свиной хрящик деликатес.Я на кофе подсел лет 17 назад,кстати тогда и выпил последнюю растворимую жидкость.С тех пор пройден долгий путь от джезвы и рожковой кофеварки до кофемашины.И вот ,что могу сказать:Цена кофе не всегда находится в прямой зависимости с качеством,вполне достойный вкус и аромат дарят зерна по цене от 1000 руб за кг,тут всё дело во вкусовых пристрастиях.По мне ,некоторые сорта польского Vosebo за 900 руб ну не сколько не хуже хваленого Kimbo за 3000.Про более дорогие вообще молчу.То же можно сказать и про кофемашины, если чел желает переплатить за бренд -его право.Принцип работы и заварочные блоки ,например у Делонги практически все одинаковые, за то цены отличаются на порядок.Тоже и у Юры.Хотите выпендрится -купите Miele за миллион , но кофе не бу сильно лучше чем в Делонги за 150 000тг.

аноним
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 14:38
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5238
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Принцип работы и заварочные блоки ,например у Делонги практически все одинаковые, за то цены отличаются на порядок.Тоже и у Юры.Хотите выпендрится -купите Miele за миллион , но кофе не бу сильно лучше чем в Делонги за 150 000тг.


Не совсем так.
Если говорить про эспрессо, то есть вполне определённые требования, как к кофе, так и к кофемашине.
Но после некоторого порога стоимости кофемашины, действительно, кофе будет одинаковым у всех.

Я могу рассказать и объяснить, но не уверен что это всем интересно будет.
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5238
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
По мне ,некоторые сорта польского Vosebo за 900 руб ну не сколько не хуже хваленого Kimbo за 3000.Про более дорогие вообще молчу.


Согласен.
Я сейчас не покупаю брендированный кофе, а сорта которые нравятся, и стоят они совсем недорого.

Итальянские смеси от Сандали: Карузо, Паганини, Доницетти, Тосканини.
Моносорта, вроде Вьетнам Далат, Мексика Чьяпас Монтегранде, Эфиопия Иргачеффе.
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5238
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аноним


Напоминаю, в теме обсуждаем кофе и всё с ним связанное.
Желающим обсудить лично меня, просьба пройти в тред про флуд, там вас возможно поймут и поддержат.
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аноним
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 14:50
Комментарий удален модератором.

Amateur
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, ну вот так эстетствовать - с обжаркой, ледяной водой и т.п. можно во второй половине дня. Кофеман же , такой, как я и, возможно, Дракон, как в той давней рекламе - "пока кофе не выпью, я -не человек". Поэтому засыпаешь в машину кофе (ну, не Жарден, конечно) или даже кладешь пад и выпиваешь с наслаждением первую чашку.))

§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9769
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можете мне верить или нет - ваше дело.
Какой кофе я только - не пил,а вот

остановился на Классическом кофе и
готовлю его на Классической кофеварке.
Кофе в ломе готовлю только я... :lol: :oops:
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112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче где турка продается?
Или с чего начать, с турки как понял?
На складской есть?

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5238
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
остановился на Классическом кофе и


Ну так главное, что нравится :)

Цитата:
112:
Короче где турка продается?


Везде практически.
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2162
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.02.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Или с чего начать,

Купи вот это и будет тебе щастье
Тока не грузи своей тупостью народ
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112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Купи вот это и будет тебе щастье
Тока не грузи своей тупостью нар

Хм..
Ты в эту ветку пришла выяснять отношения?
Ничего больше полагаю в голову не пришло?
Остынь наконец, спрашиваю у того кто в теме..

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5238
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перечитай что я тебе писал выше, там исчерпывающе написано, что тебе понадобится, и что с этим делать.
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112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Перечитай что я тебе писал выше, там исчерпывающе написано, что те

Когда турку пойду покупать, наверно на складскую выберусь после морозов, придется показать фото.
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