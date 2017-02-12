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Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. Видео, размещённое в интернете, вызвало мощный общественный резонанс.
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Евгений
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, давайте тогда все будем самосудом заниматься,по закону степей.
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