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≡ В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 11 февраля, в 15:00 ДК "Мирас" собрал полный зал любителей казачьей и славянской песни. Концерт был посвящен годовщине образования вокального ансамбля "Казачья воля" и 10-летию общины Оренбургских казаков Костанайской области.
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§ Tamir
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 12.02.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Получается они банда

Получается они культурная община,или этнографический коллектив))
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§ Tamir
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 12.02.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
это не причина не призновать нацию

Не путайте понятия национальность и этнос)))Казаки это этническая группа.
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гость
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 12.02.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Вот вроде новость то о чём?О творчестве,народной культуре.
Ан нет ,у некоторых страх взыграл,прям на генетическом уровн

Новость про культуру. Культурные личности, после концерта культурно по благодарят артистов. А если концерт не понравится следующий раз не пойдут на этих артистов.
А все иные личности обязательно покритикуют артистов. За то что низко летали или тихо пели. Или за плохой буфет. Или за то что не было вайфая.

Piligrim
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 12.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михалыч:

Малые народы РК?? ? 50 процентов населения - малый народ? Ох, аукнется.....

гость
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 12.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
,устраивает такие вот мероприятия для малых народов РК, вот видите какие костюмы, сабельки им приобрели,

А что ты сильно расстроишься если узнаешь, что президент не устраивал этот концерт. И даже совсем напротив, не имеет понятия о его проведении?
А ты сильно огорчишься, что термин "малый народ" не относится ни к русским, ни к казакам?
Судя по твоим комментам, у тебя впереди много открытий!

казак
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 12.02.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tamir:
Не путайте понятия национальность и этнос)))Казаки это этническая группа.

История казачества насчитывает более 300 лет. И в разные периоды существования и по разным причинам разными учёными признавались нацией, этносом, субкультурой.
Сейчас, например, на Дону, да и в других регионах РФ, можно без проблем указать в графе национальность "казак". Конечно, если ты имеешь к ним отношение!

Лариса
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 12.02.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо большое президенту за то, что он есть. Но все это приобретается на личные средства участников коллектива!

атоман
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 12.02.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Всмысле нет. А кубанские казаки это кто? Если ты им в лицо это скажиш

Им и в лицо говорят и в разных позишн имеют.. Кавказцы на кубани командуют. И казаками в том числе..

Алик
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 12.02.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
вот и классно! собирайтесь пойте песни танцуйте свой танцы, можно даже и почаще, что бы всякие нехорошие мысли не лезли в голову, все таки президент наш молодец что создал ассоциацию народов Казахстана помогает им платит зарплату аппарату,устраивает такие вот мероприятия для малых народов РК, вот видите какие костюмы, сабельки им приобрели, так и должно быть в нормальном государстве ни один народ не должен чувствовать себя ущемленным.

к казакам это ни как не относится так как у них имеется свое государство признанное оон называется оно Казакстан, у меня в паспорте графа национальность записано Казак и у 17 926 500 граждан проживающих на территории Казакстна так что зря вы так.

Ерик
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 12.02.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
казак:
можно без проблем указать в графе национальность "казак".

так у меня то же указано в графе национальность казак ни кто мне проблем не создавал.
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