Цитата: Tamir:

пользуюсь итальянским зерновым kimbo. ( цена 3500-3700 руб./кг) . Варю в кофе машине . Зерно отборное, ровное, блестящее. Аромат мощный. По вкусу, кофе мягкое . Зерно храню в ваакумной таре Delonghi

Это не попытка покрасоваться?

Цитата:

Валентин:

Это не я начал!



Начали тему Вы,и я думаю специально что бы покрасоваться))

Да ладно цепляться.

Кому арбуз,а кому и свиной хрящик деликатес.Я на кофе подсел лет 17 назад,кстати тогда и выпил последнюю растворимую жидкость.С тех пор пройден долгий путь от джезвы и рожковой кофеварки до кофемашины.И вот ,что могу сказать:Цена кофе не всегда находится в прямой зависимости с качеством,вполне достойный вкус и аромат дарят зерна по цене от 1000 руб за кг,тут всё дело во вкусовых пристрастиях.По мне ,некоторые сорта польского Vosebo за 900 руб ну не сколько не хуже хваленого Kimbo за 3000.Про более дорогие вообще молчу.То же можно сказать и про кофемашины, если чел желает переплатить за бренд -его право.Принцип работы и заварочные блоки ,например у Делонги практически все одинаковые, за то цены отличаются на порядок.Тоже и у Юры.Хотите выпендрится -купите Miele за миллион , но кофе не бу сильно лучше чем в Делонги за 150 000тг.