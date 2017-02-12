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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 12.02.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий:

Что то на долго ушел, уже тонны комментариев, а Василия все нет и нет..
Пусть днем отдыхает, а вечером хотя бы до часу ночи надо работать, а не до 24х..

аноним
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 12.02.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот Валя трет это сообщение в своей ветке про кофе

///магазины, цены, сорта.
это же реклама. как бы запрещено.
при этом охаивание других магазинов, где кофе "плохой"
а та то тон ветки Как и любых других сообщений у Валентина,
свысока, учит жизни нищебродов.////

сказал здесь написать.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2162
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.02.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аноним:
свысока, учит жизни нищебродов.///

Кто то чай хороший пьёт,кто кофе или какао,
А вы всё давитесь по ходу кипятком :lol:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 12.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аноним:

Каждый тащится как может.
Хорошо хоть есть некоторые дискуссионные ветки, где можно по собачиться и по спорить..
Народишко в мирных ветках поколотит поколотит понты и все равно прет в другие темы пособачиться..
Потом обратно самоуспокаивается в каких то мирных ветках..

аноним
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 12.02.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Кто то чай хороший пьёт,кто кофе или какао,
А вы всё давитесь по ходу кипятком


к вам то он хуже чем к нищебродам относится вроде,
все время спрашивает учились ли вы ввобще в школе.
так что не обольщайтесь. .

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2162
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аноним:
к вам то он хуже чем к нищебродам относится вроде,
все время спрашивает учились ли вы ввобще в школе.
так что не обольщайтесь. .


Зайчик,вы правильно подметили
Мы не питаем с Валюшей друг к другу взаимный оргазм :lol:
Но если он в кофе разбирается и хочет знаниями поделится,то почему бы нет.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 12.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аноним:
все время спрашивает учились ли вы ввобще в школе

Хороший вопрос между прочим!

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5238
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мы не питаем с Валюшей друг к другу взаимный оргазм


Даже больше скажу: от подобной мысли я только что вздрогнул, перекрестился, постучал по дереву, три раза сплюнул через левое плечо, и пошёл за солонкой.

При том что я по жизни совершенно не суеверный. Вот.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 12.02.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилька меня уже в теме Валентина начинает цеплять, успокоится не может..
По моему я ей дал передышку, а все туда же, использует малейший шанс чтобы обозвать..
Психолог, которому нужен сильно психиатор по видимому..
Не самоуспокаивающийся..
Давай узбакойся, еще раз прошу..
Ну не умеешь ты проигрывать, тогда молча ходи..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 12.02.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ровно 20 страниц, это больше в два раза больше чем у других, ты посвятила доказать какой ты психолог, так что давай помолчи..
Ты уже открытая как дверь в степи, и смысла нет ее пытаться отрыть закрыть..
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