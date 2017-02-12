Цитата: Бала Бол:

Не задели,я имел ввиду другой,брендироанный,уже в паковке по 0,5 или,что чаще 1 кг.Выбор есть ,от сетевого Риоба и российских вариаций Паулига,до вполне нормального польского Восебо и совсем неплохих Лавацца с Кимбо и Пеллини.И дата производства её свежая.Цена разумная для нашего аула.



А, тогда другое дело.

Та же Lavazza вполне себе хороший кофе, брать правда лучше по 0.5 кг как по мне, чтобы не успевал выдохнуться после того как откроешь.



Цитата: гость:

ну вот спрыгнул сразу, переценены, золото тоже камушки,но ценится почему-то



[терпеливо]



Объясняю.



Упомянутые сорта black ivory & kopi luwak (как и Jamaica Blue Mountain, кстати) это примерно как телефоны Vertu.

Все про них слышали, все знают что они очень дорогие, и это вроде как круто, можно потом выпендриваться.

Но всем понятно, что 90% стоимости там это просто раскрученный брэнд, а в случае кофе ещё и ограниченное количество.

Есть много замечательных сортов кофе, которые гораздо доступнее и при этом как бы не вкуснее :)



Так понятно?



А в случае копи лювак, совсем не все согласятся его пить, узнав нюансы его производства, кстати.