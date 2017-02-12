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Куратор темы: Валентин
* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5220
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Турки?, что это?
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112
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, у меня сейчас ни крена нет.
Есть только немного денег.
Что мне сперва купить, турку, кофемолку или кофеварку?.
Отсчет гарантирую..
Бюджет максимум 20 тысяч.

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5220
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что мне сперва купить, турку, кофемолку или кофеварку?.


Турку, и пакет молотого кофе.
Лучше не Жокей! Хотя бы Jardin.
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§ drakon
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9765
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Время поджимает и у меня время до 00.00, что это?

Валентин - куратор темы. Он имеет право модерации,
так же как и ты в Ремонте.оэтому - не боись... :lol:
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§ drakon
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9765
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Лучше не Жокей! Хотя бы Jardin.

А как у вас к Якобсу - относятся?... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2155
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.02.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А какой сорт кофе предпочитаете? Коммерцию, спешелти, микролоты?
Вкусовые предпочтения - классический профиль, кислинка, фруктовый, цветочный профиль?
По обжарке предпочтения будут?
Ристретто предпочитаете американскую версию, или итальянскую?

А може бахнем по сортам black ivory или kopi luwak

Цитата:
Валентин:

А, чуть не забыл, деньги-то у вас есть?!

Котик,ну чё сразу деньги :-(
Акцию каку нить придумай под названием
,,всем татарам кофе даром,, :lol:
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* Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5220
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А как у вас к Якобсу - относятся?...


По моему, у нас якобс только растворимый представлен.

Цитата:
kbkz1980:
А може бахнем по сортам black ivory или kopi luwak


А смысл? Они переоценены, и на слуху исключительно за счёт узнаваемых и раскрученных названий, а не по причине неземного вкуса и аромата :)
Кроме того, я вас спрашивал не про сорт кофе, а про вкусовые предпочтения, нет?

Цитата:
kbkz1980:
Котик,ну чё сразу деньги
Акцию каку нить придумай под названием
,,всем татарам кофе даром,,


На такое я пойти не готов, бесплатно кофе предлагаю только хорошим и добрым людям!
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Бала Бол
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Турки?
Время поджимает и у меня время до 00.00, что это?

Матерь божья, наивность ,или?
Это не родственники,из Анталии.
Ты там не ляпни туркам про турки -обидятся.
Джезва это во всём мире,а у нас турка.
Ну так повелось..

Бала Бол
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Кофе, из того что у нас продают:
Жокей - откровенно неважный.
Jardin - получше.
Bushido & Egoist неплохие, но в общем случае надо смотреть на дату упаковки в первую очередь :)

Не хочу никого обидеть,но всё это не айс.
Лучше ,конечно чем растворимое.
Некоторые комерцы в город завозят зерновой кофе из России,но штучно, хотя есть возможность выбрать.
Есть магазинчик фруктовый по Баймагамбетова,я там беру.

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5220
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Не хочу никого обидеть,но всё это не айс.
Лучше ,конечно чем растворимое.


Не айс разумеется, но просили из общедоступного написать ведь :)

Цитата:
Бала Бол:
Некоторые комерцы в город завозят зерновой кофе из России,но штучно, хотя есть возможность выбрать.
Есть магазинчик фруктовый по Баймагамбетова,я там беру.


Не хочу задеть, но развесной кофе из таких магазинов это не лучшая идея.
Такие есть ещё в ЦУМе, в Марте, в Астыкжане.

На пачке в магазине хотя бы дата упаковки написана, а на ёмкости в таком магазине - нет.
Плюс её постоянно открывают-закрывают, что на кофе отражается не лучшим образом, от контакта с кислородом он стареет и теряет аромат.
И часто там кофе предлагают ароматизированный, как раз по этой причине.

Учитывая стоимость, не рекомендовал именно поэтому.
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Бала Бол
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не хочу задеть, но развесной кофе из таких магазинов это не лучшая идея.
Такие есть ещё в ЦУМе, в Марте, в Астыкжане.

Не задели,я имел ввиду другой,брендироанный,уже в паковке по 0,5 или,что чаще 1 кг.Выбор есть ,от сетевого Риоба и российских вариаций Паулига,до вполне нормального польского Восебо и совсем неплохих Лавацца с Кимбо и Пеллини.И дата производства её свежая.Цена разумная для нашего аула.

гость
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Цитата:
kbkz1980:
А може бахнем по сортам black ivory или kopi luwak

А смысл? Они переоценены, и на слуху исключительно за счёт узнаваемых и раскрученных названий, а не по причине неземного вкуса и аромата :)
Кроме того, я вас спрашивал не про сорт кофе, а про вкусовые предпочтения, нет?


ну вот спрыгнул сразу, переценены, золото тоже камушки,но ценится почему-то
а тут какашки. на вес золота.
а так все субьективно. для понту можно все попробовать,
но говорить - это то класс,а это чушь, неправильно.
просто ты себе не можешь позволить себе пить "черный бивень",
цена то за кг за штуку баксов тянет.

112
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Матерь божья, наивность ,или?

Турка слышал где то, а джезва вообще незнакомое слово.

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5220
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Не задели,я имел ввиду другой,брендироанный,уже в паковке по 0,5 или,что чаще 1 кг.Выбор есть ,от сетевого Риоба и российских вариаций Паулига,до вполне нормального польского Восебо и совсем неплохих Лавацца с Кимбо и Пеллини.И дата производства её свежая.Цена разумная для нашего аула.


А, тогда другое дело.
Та же Lavazza вполне себе хороший кофе, брать правда лучше по 0.5 кг как по мне, чтобы не успевал выдохнуться после того как откроешь.

Цитата:
гость:
ну вот спрыгнул сразу, переценены, золото тоже камушки,но ценится почему-то


[терпеливо]

Объясняю.

Упомянутые сорта black ivory & kopi luwak (как и Jamaica Blue Mountain, кстати) это примерно как телефоны Vertu.
Все про них слышали, все знают что они очень дорогие, и это вроде как круто, можно потом выпендриваться.
Но всем понятно, что 90% стоимости там это просто раскрученный брэнд, а в случае кофе ещё и ограниченное количество.
Есть много замечательных сортов кофе, которые гораздо доступнее и при этом как бы не вкуснее :)

Так понятно?

А в случае копи лювак, совсем не все согласятся его пить, узнав нюансы его производства, кстати.
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