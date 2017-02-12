NG.kz В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:05 В Казахстане с прошлого года началась кампания по объединению личных подсобных хозяйств в кооперативы. Планируется, что за ближайшие пять лет в стране объединятся более 500 000 домашних хозяйств. В Костанайской области в 2016 году зарегистрировано 6 кооперативов.





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