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≡ В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с прошлого года началась кампания по объединению личных подсобных хозяйств в кооперативы. Планируется, что за ближайшие пять лет в стране объединятся более 500 000 домашних хозяйств. В Костанайской области в 2016 году зарегистрировано 6 кооперативов.


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Гость
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться




Отправлено: 12.02.17 - 11:05
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Гость
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться




Отправлено: 12.02.17 - 11:06
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§ Дантист
Re: В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 12.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а на кой черт тогда колхозы разваливали? Поменяли бы название на америкосовский манер вот и все. Революция свершилась. Помню лет 25 назад ездили уговаривали, землю делили. Цирк чесслово!
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Гость
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться




Отправлено: 12.02.17 - 11:22
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Гость
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться




Отправлено: 12.02.17 - 11:25
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* Матвей Запупыркин
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 12.02.17 - 11:37
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Гость
В Костанайской области рабочая группа минсельхоза ездит по районам и агитирует сельчан объединяться




Отправлено: 12.02.17 - 11:44
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