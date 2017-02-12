Цитата: Житель:

.А как бороться с наглецами и нариками?

Если он уверен,что она наркоманка и повёз её на яму,то чё сразу оплату вперёд не взял?

Или пообещала ,что щас скинет ,что-нибудь барыгам будет и доза и с ним рассчитаться,а не получилось так на тебе зелёнку.

Обыкновенные издержки в работе ,знал на что шёл ,возил бы деток по утрам в дет сады или школы и зарабатывал без кидалова свой хлеб.