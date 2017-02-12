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§ NG.kz
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. Видео, размещённое в интернете, вызвало мощный общественный резонанс.
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Житель
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не заплатив за проезд она хотела унизить таксиста,таксист прав,молодец.А как бороться с наглецами и нариками?Всё правильно сделал.Теперь эта особа будет оплачивать как положено.

Лилия
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 12.02.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что там резонансного в видео, оплатила бы проезд и не случилось бы с ней этого, а раз не оплатила получай, а если не чем платить не садись в такси, а пешком иди.

§ Добринцофф
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5030
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.02.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
.А как бороться с наглецами и нариками?

Если он уверен,что она наркоманка и повёз её на яму,то чё сразу оплату вперёд не взял?
Или пообещала ,что щас скинет ,что-нибудь барыгам будет и доза и с ним рассчитаться,а не получилось так на тебе зелёнку.
Обыкновенные издержки в работе ,знал на что шёл ,возил бы деток по утрам в дет сады или школы и зарабатывал без кидалова свой хлеб.
Профайл

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 12.02.17 - 10:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 12.02.17 - 10:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 12.02.17 - 11:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 12.02.17 - 11:41
Комментарий проходит проверку.

Гость
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае




Отправлено: 12.02.17 - 11:53
Комментарий проходит проверку.
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