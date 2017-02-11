/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео расправы опубликовано на YouTube. Мужчина спрашивает курящую девушку, как её зовут. Она называет своё имя – Катя. И произносит дату – 10 февраля 2017 года. Девушка отвечает на вопросы таксиста, глядя в камеру. Она сказала, что почистила снег, потому что не заплатила за проезд.
Читать новость

§ танкоградец
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 11.02.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
это проявление комплекса личностного...Но никак не проявление силы и гордости.

Совершенно согласен.Цитата:
Моше:
юридически, по закону, он полюбому будет не прав..

Вот только никак не могу сообразить какую статью УКа ему могут вменить.
Профайл

Доцент
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так же помним про то что Спаситель не рискнул своим фейсом, а предложил кинуть каменюку в грешницу. Читайте внимательней источники. ****

Я специально так написал, чтобы АКЦЕНТРИРОВАТЬ ваше внимание на роли личности в данном конфликте.

Что касается Христа, который "....не рискнул своим фейсом, " то он просто был мудрым человеком.
Ибо"дуракам закон не писан", что подтверждено Историей. :lol: :lol: :lol: :lol:

§ Моше
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Откуда видишь кто замерзает на дороге?
Тогда и приставили мне нож к горлу..
И наоборот такси, там они мягкие и пушистые..

Если бы ему угрожали ножом и прочее - тогда он был бы прав, защищать свою жизнь -там не существует границ, от кого и как... А так - повторюсь, чмошник обыкновенный. Парней-наркоманов наверное забоялся бы заставлять зеленкой мазаться, а тут - нашел на ком оторваться...

Цитата:
112:
И давно ты стал законником, который любит полицейских и закон?

Не обязательно любить полицейских, чтобы видеть и не принимать (внутренне) преступления против личности (какого бы социального статуса она ни была), да еще и когда это под соусом реализации собственных комплексов трусости и ущербности. 300 тенге...да прояви ты снисходительность, это не защита своих интересов, раздутие из этого проблемы вселенского масштаба и вкупе с этим выпячивание своих комлпексов обиженного садиста - это ГОВНОЕДСТВО. Кидаться в конфликт за каждое слово "дурак" (образно) в свой адрес - признак не гордого человека, а обезьяны...иногда гораздо самоуважительнее не заметить и уйти...Хотя о чем это я, с бывшим таксистом...


Цитата:
танкоградец:
Вот только никак не могу сообразить какую статью УКа ему могут вменить.

При стандартной процедуре в неправовом государстве и ленивой полиции - скорее всего только «Хулиганство». Если с прыткостью жертвы - то еще и «Оскорбление», (ч.2 - унижение чести и достоинства, совершенное публично с использованием Сети), а если еще и грамотным адвокатом - то еще «Угроза».

[Исправлено: Моше, 12.02.2017 - 00:04]
Профайл

Алтын Адам
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 12.02.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте господа и дамы, могут и за самоуправство оформить, там вроде от 3 или 7 лет статейка. Мог бы и проще поступить сфоткать и кинуть в ватсап, там через сутки весь бы город знал героиню, у кого как мозг работает, и по поводу ментов в такси, там их процентов 60.

§ танкоградец
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 12.02.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
скорее всего только «Хулиганство». Если с прыткостью жертвы - то еще и «Оскорбление», (ч.2 - у

Мало вероятно, по тому как действо не попадает по квалификации под эти статьи. И видео самое лучшее доказательство. Цитата:
Моше:
а если еще и грамотным адвокатом -

А это вообще за гранью фантастики.
Профайл

§ Lex
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 12.02.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
целый гринпис собрался. наркоманы-больные люди значит. Посмотрим как вы заговорите когда столкнетесь с ними лицом к лицу. Особенно те, у кого кишка тонка в уличном "октагоне" отстаивать с этими животными свое имущество/честь/достоинство. Им вас за пару тысяч на отвертку посадить два раза расплюнуть. Даже не задумаются. И не факт, что их найдут. А если и найдут- что дадут реальный срок. Впрочем он им никоим образом не вредит. Еда сейчас в исправительных учреждениях- не каждый на воле так питается.
Профайл

обыватель
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 12.02.17 - 03:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно. А он легально работает или нет. Если нет, значит тоже кидает. А значит и ему можно зеленкой умыться. Господа государевы люди, проверьте!
А, вообще, это насилие в извращенной форме!
Да, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже(

...
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 12.02.17 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по моему тут статья 126я

Хохол
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 12.02.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
целый гринпис собрался. наркоманы-больные люди значит. Посмотрим как вы заговорите когда столкнетесь с ними лицом к лицу.

Ну , увидели все как таксист столкнулся лицом к лицу . Цитата:
Lex:
Им вас за пару тысяч на отвертку посадить два раза расплюнуть. Даже не задумаются

То ж видать , как таксист ловким движением руки выбивает у этой "агрессивной наркоманки" целый набор отвёрток . Цитата:
Lex:
Посмотрим как вы заговорите когда столкнетесь с ними лицом к лицу. Особенно те, у кого кишка тонка в уличном "октагоне" отстаивать с этими животными свое имущество/честь/достоинство.

Твоя мысль как относится к данному случаю ? Иль это таксист так за всех наркоманов на ней отыгрывается ? Тогда где другие ролики от дяди Мурата ? Эта ж девушка не единственная , кто кинул его . Где обдолбанные наркоманы , гопники и отморозки , которых он также заставил умыться . Их нет и не будет , потому что этого дядю самого заставят умыться , причём кровью .
Противно , да ж смотреть не стал , титров хватило . Заставлять унижаться слабого , снимая это на телефон , признак слабости и наличие каких то комплексов , направленных на удовлетворение каких то своих низменных чувств и желаний . Тут вопрос кто больше болен .

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 487
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.02.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некрасивый поступок. Верный по сути, отвратительный по исполнению. Щас расшифрую. Шельму всегда учить надо, чтоб не повадно было, согласитесь?И факт, что было бы в разы хуже, если б он по таксистскому обыкновению, без фантазии, наказал бы эту халявщицу тем, что курточку на морозе отобрал. А так...ничего смертельного, умылась и пошла. Другой вопрос, зачем снинал эту .орнуху?Вот что осуждать надо. "Урок" у неё и так на лице, и несколько дней это клеймо несмываеио, зачем это ещё снимать, и в сеть выкладывать?Типа, герой?Искал популярности дешёвой?А теперь за хулиганку отвечай.
Профайл

Денис
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 12.02.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А те кто находится в состоянии алкогольного и наркотического уже подпадают под статью и им можно приписать что угодно,но с них нечего будет взять,а с таксиста можно стрясти,так,что если будет дело,то таксист будет виноуный
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 2
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх