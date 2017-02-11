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Lex:
целый гринпис собрался. наркоманы-больные люди значит. Посмотрим как вы заговорите когда столкнетесь с ними лицом к лицу.
Ну , увидели все как таксист столкнулся лицом к лицу . Цитата:
Lex:
Им вас за пару тысяч на отвертку посадить два раза расплюнуть. Даже не задумаются
То ж видать , как таксист ловким движением руки выбивает у этой "агрессивной наркоманки" целый набор отвёрток . Цитата:
Lex:
Посмотрим как вы заговорите когда столкнетесь с ними лицом к лицу. Особенно те, у кого кишка тонка в уличном "октагоне" отстаивать с этими животными свое имущество/честь/достоинство.
Твоя мысль как относится к данному случаю ? Иль это таксист так за всех наркоманов на ней отыгрывается ? Тогда где другие ролики от дяди Мурата ? Эта ж девушка не единственная , кто кинул его . Где обдолбанные наркоманы , гопники и отморозки , которых он также заставил умыться . Их нет и не будет , потому что этого дядю самого заставят умыться , причём кровью .
Противно , да ж смотреть не стал , титров хватило . Заставлять унижаться слабого , снимая это на телефон , признак слабости и наличие каких то комплексов , направленных на удовлетворение каких то своих низменных чувств и желаний . Тут вопрос кто больше болен .