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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5217
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Турки?, что это?
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112
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 12.02.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, у меня сейчас ни крена нет.
Есть только немного денег.
Что мне сперва купить, турку, кофемолку или кофеварку?.
Отсчет гарантирую..
Бюджет максимум 20 тысяч.

§ Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5217
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.02.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что мне сперва купить, турку, кофемолку или кофеварку?.


Турку, и пакет молотого кофе.
Лучше не Жокей! Хотя бы Jardin.
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§ drakon
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9765
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Время поджимает и у меня время до 00.00, что это?

Валентин - куратор темы. Он имеет право модерации,
так же как и ты в Ремонте.оэтому - не боись... :lol:
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§ drakon
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9765
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Лучше не Жокей! Хотя бы Jardin.

А как у вас к Якобсу - относятся?... :lol:
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