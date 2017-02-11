Цитата: Кенжибай А.:

но поют они без балды классно, хоть я и казах песни мне очень понравились даже гордость берет что они наши казаки, если в РФ выйдут на конкурс потягаться с их казаками наши ушатают их.

А к чему подчеркнуть свою национальность?

Что-то как-то двусмысленно в данном контексте.