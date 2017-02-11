Цитата: 112:

Хочу, хочу купить кофе и недорогой и в то же время "чтоб не было перед другими неудобно".

Какой посоветуете?

Кофемолки и кофеварки нет..



А с сердцем и давлением проблем нет?



Самое простое, это молотый кофе и турка, дёшево и сердито.

Однако, часто там дешёвая робуста, и будет очень-очень много кофеина.

И если есть проблемы с давлением - не рекомендую.



А так, вот классический рецепт: обычная кофемолка, с лезвиями внутри которая, зерновой кофе и турка.

Смолоть кофе из расчёта 7-8 грамм на 100 грамм воды, кофе должен быть смолот до консистенции муки, очень мелко.

Дальше засыпать, добавить 0.5-1 ложку сахара, перемешать как следует, и на медленный огонь.

Дать подняться пене, снять с огня, дать опустить, повторить три раза.

Перемешать и разлить по чашкам.



Кофе, из того что у нас продают:

Жокей - откровенно неважный.

Jardin - получше.

Bushido & Egoist неплохие, но в общем случае надо смотреть на дату упаковки в первую очередь :)



Лучше Jardin 3-месячной давности, чем что нибудь обжаренное год назад.