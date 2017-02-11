/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 2 из 3«123»
Куратор темы: Валентин
§ drakon
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9762
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.02.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это вот такая или что-то вроде такой?

Да у меня - такаяЦитата:
Валентин:
Кстати, на следующей неделе должна прийти от них посылка с подарочными упаковками, могу тебе безвозмездно 150-граммовую пачку на дегустацию подарить :) будет возможность сравнить.

Не забудь фото сделать и выставить.
А то показываешь картинки из интернета... :lol:
И "умными" названиями итут разбрасываешся... :oops:
Профайл

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.02.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хочу, хочу купить кофе и недорогой и в то же время "чтоб не было перед другими неудобно".
Какой посоветуете?
Кофемолки и кофеварки нет..


А с сердцем и давлением проблем нет?

Самое простое, это молотый кофе и турка, дёшево и сердито.
Однако, часто там дешёвая робуста, и будет очень-очень много кофеина.
И если есть проблемы с давлением - не рекомендую.

А так, вот классический рецепт: обычная кофемолка, с лезвиями внутри которая, зерновой кофе и турка.
Смолоть кофе из расчёта 7-8 грамм на 100 грамм воды, кофе должен быть смолот до консистенции муки, очень мелко.
Дальше засыпать, добавить 0.5-1 ложку сахара, перемешать как следует, и на медленный огонь.
Дать подняться пене, снять с огня, дать опустить, повторить три раза.
Перемешать и разлить по чашкам.

Кофе, из того что у нас продают:
Жокей - откровенно неважный.
Jardin - получше.
Bushido & Egoist неплохие, но в общем случае надо смотреть на дату упаковки в первую очередь :)

Лучше Jardin 3-месячной давности, чем что нибудь обжаренное год назад.
Профайл

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.02.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пора бы знать,что у нас


Ну откуда ж мне знать, как там у вас :)
Сейчас посмотрел на банке Illy, таки да - пишут только до какой даты лучше употребить.
Рекомендую, кстати, у вас вроде 8.5 евро стоит за банку в 250 грамм.
Профайл

112
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 11.02.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
так, вот классический рецепт: обычная кофемолка, с лезвиями внутри которая, зерновой кофе и турка.
Смолоть кофе из расчёта 7-8 грамм на 100 грамм воды, кофе должен быть смолот до консистенции муки, очень мелко.
Дальше засыпать, добавить 0.5-1 ложку сахара, перемешать как следует, и на медленный огонь.
Дать подняться пене, снять с огня, дать опустить, повторить три раза.

Ни фига себе..
Как заварка чая не получится..
Это же целое искусство что ли..
И кофемолка это что?
Перцемолку видел.
Кофемолку нет.

§ drakon
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9762
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.02.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне значить с утра латте со специями приготовьте

Это ты кому? Марику?... :lol:
Профайл

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.02.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не забудь фото сделать и выставить.


Эм, фото чего, кофе? А что там показывать-то?
Ну вот упаковка зелёного, который сейчас с удовольствием пью, например.
Итальянская смесь "Доницетти" от Sandali, очень нравится:
Профайл

§ drakon
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9762
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.02.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кофемолки и кофеварки нет..

Так ему варить то не в чем,кофеварки - нет... :oops:
Профайл

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.02.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ни фига себе..
Как заварка чая не получится..
Это же целое искусство что ли..


С чаем, ты не поверишь, всё как бы не сложнее :)

Цитата:
112:
И кофемолка это что?


Например:
https://www.technodom.kz/catalog/kofemolki/p/37656

Можно и молотый покупать, так проще, но он выдохся ещё до того, как ты его купил, в общем-то :)
Профайл

§ drakon
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9762
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.02.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А что там показывать-то?

Вот так и надо,не из интернета.
А упакован он уже 2 месяца тому назад,
да притом в Москве... :oops:
Профайл

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.02.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так ему варить то не в чем,кофеварки - нет...


Да турка вроде вполне доступна, можно и приобрести раз хочется.
Можно френч-пресс, но там молотым кофе или лезвийной кофемолкой уже не обойтись никак, там грубый и равномерный помол нужен.
Профайл

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.02.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот так и надо,не из интернета.
А упакован он уже 2 месяца тому назад,
да притом в Москве...


Сверху на пачке же написано: зелёный кофе.
А обжариваю я его уже здесь на месте, раз-два в неделю :)

У зелёного кофе требования к срокам и условиям хранения не такие жёсткие.
Профайл

112
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 11.02.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
лотый покупать

Господи..
Я то думал что тысяч 50 минимум надо выкласть..
На товар непосредственной фирмы..
Надо продумать этот вопрос.
Теперь вопрос на засыпку.
Очень важный.
Кто бы как не говорил, насчет бабла,
Чай пиала гольд 420 грамм это 1100 тенге без скидки.
Хватает не засекал на сколько, но вроде нормально.
В день заварка три раза по две чайные полные лошки в день.
С кофе как через кофемолку?
На сколько дороже?

* Валентин
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.02.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
С кофе как через кофемолку?
На сколько дороже?


Ну я же тебе выше написал: для турки это примерно 7-8 грамм кофе на 100 грамм воды.
Кофе из турки не пьют большими кружками, кстати.

Сколько стоит кофе в магазине и нагрузку на свой бюджет, я думаю ты без меня рассчитаешь!
Профайл

112
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 11.02.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Ну я же тебе выше написал: для турки это примерно 7-8 грамм кофе на 100 грамм воды.
Кофе из турки

Турки?
Время поджимает и у меня время до 00.00, что это?

112
Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 11.02.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так ради интереса и просвещения обязательно возьму и сравню..
Наши гоняли в Италию и диву дивились, что чая там нигде нет и еле как купили какой то чайник электрический у китайцев..
Ответить Новый топик
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Валентин

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 3
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх