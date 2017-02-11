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§ NG.kz
В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 11 февраля, в 15:00 ДК "Мирас" собрал полный зал любителей казачьей и славянской песни. Концерт был посвящен годовщине образования вокального ансамбля "Казачья воля" и 10-летию общины Оренбургских казаков Костанайской области.
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Местный
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 11.02.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пригласите пожалуйста Пелагею.Она лучше всех поёт казачьи песни.Пойду с удовольствием , хоть и не казак а казах)))

гость
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 11.02.17 - 23:14
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ЯВП
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 11.02.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кенжибай А.:
но поют они без балды классно, хоть я и казах песни мне очень понравились даже гордость берет что они наши казаки, если в РФ выйдут на конкурс потягаться с их казаками наши ушатают их.

А к чему подчеркнуть свою национальность?
Что-то как-то двусмысленно в данном контексте.

Кенжибай А.
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 11.02.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЯВП:
А к чему подчеркнуть свою национальность?
Что-то как-то двусмысленно в данном контексте.

поясняю что у нас разная культура, но все равно мне понравились песни в их исполнении.

ЯВП
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 11.02.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный:
Пригласите пожалуйста Пелагею.Она лучше всех поёт казачьи песни.Пойду с удовольствием , хоть и не казак а казах)))

Отрадно ваше стремление к культурному развитию. Это никогда не поздно. Можно, для развития, почитать перед сном Брамса или Римского-Корсакова. В качестве музыкального развития, рекомендую послушать песни Паганини или первую симфонию Донского.

ЯВП
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 11.02.17 - 23:53
Комментарий удален модератором.

ЯВП
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 11.02.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кенжибай А.:
поясняю что у нас разная культура, но все равно мне понравились песни в их исполнении.

Извините за пояснение....
Культура или есть или нету...
Но мне где-то даже импонирует твои усилия постичь неизведанные тайны ....культуры...
Смею предположить, это наверно...трудно. Да?
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