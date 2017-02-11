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§ NG.kz
В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео расправы опубликовано на YouTube. Мужчина спрашивает курящую девушку, как её зовут. Она называет своё имя – Катя. И произносит дату – 10 февраля 2017 года. Девушка отвечает на вопросы таксиста, глядя в камеру. Она сказала, что почистила снег, потому что не заплатила за проезд.
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§ танкоградец
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1515
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 11.02.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
это проявление комплекса личностного...Но никак не проявление силы и гордости.

Совершенно согласен.Цитата:
Моше:
юридически, по закону, он полюбому будет не прав..

Вот только никак не могу сообразить какую статью УКа ему могут вменить.
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Доцент
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так же помним про то что Спаситель не рискнул своим фейсом, а предложил кинуть каменюку в грешницу. Читайте внимательней источники. ****

Я специально так написал, чтобы АКЦЕНТРИРОВАТЬ ваше внимание на роли личности в данном конфликте.

Что касается Христа, который "....не рискнул своим фейсом, " то он просто был мудрым человеком.
Ибо"дуракам закон не писан", что подтверждено Историей. :lol: :lol: :lol: :lol:

* Моше
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Откуда видишь кто замерзает на дороге?
Тогда и приставили мне нож к горлу..
И наоборот такси, там они мягкие и пушистые..

Если бы ему угрожали ножом и прочее - тогда он был бы прав, защищать свою жизнь -там не существует границ, от кого и как... А так - повторюсь, чмошник обыкновенный. Парней-наркоманов наверное забоялся бы заставлять зеленкой мазаться, а тут - нашел на ком оторваться...

Цитата:
112:
И давно ты стал законником, который любит полицейских и закон?

Не обязательно любить полицейских, чтобы видеть и не принимать (внутренне) преступления против личности, да еще и когда это под соусом реализации собственных комплексов трусости и ущербности. 300 тенге...да прояви ты снисходительность, это не защита своих интересов, раздутие из этого проблемы вселенского масштаба и вкупе с этим выпячивание своих комлпексов обиженного садиста - это ГОВНОЕДСТВО. Кидаться в конфликт за каждое слово "дурак" (образно) в свой адрес - признак не гордого человека, а обезьяны...иногда гораздо самоуважительнее не заметить и уйти...Хотя о чем это я, с бывшим таксистом...


Цитата:
танкоградец:
Вот только никак не могу сообразить какую статью УКа ему могут вменить.

При стандартной процедуре в неправовом государстве и ленивой полиции - скорее всего только «Хулиганство». Если с прыткостью жертвы - то еще и «Оскорбление», (ч.2 - унижение чести и достоинства, совершенное публично с использованием Сети), а если еще и грамотным адвокатом - то еще «Угроза».

[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 23:58]
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