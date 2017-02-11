Цитата: 112:

Откуда видишь кто замерзает на дороге?

Тогда и приставили мне нож к горлу..

И наоборот такси, там они мягкие и пушистые..

Если бы ему угрожали ножом и прочее - тогда он был бы прав, защищать свою жизнь -там не существует границ, от кого и как... А так - повторюсь, чмошник обыкновенный. Парней-наркоманов наверное забоялся бы заставлять зеленкой мазаться, а тут - нашел на ком оторваться...



Цитата: 112:

И давно ты стал законником, который любит полицейских и закон?

Не обязательно любить полицейских, чтобы видеть и не принимать (внутренне) преступления против личности, да еще и когда это под соусом реализации собственных комплексов трусости и ущербности. 300 тенге...да прояви ты снисходительность, это не защита своих интересов, раздутие из этого проблемы вселенского масштаба и вкупе с этим выпячивание своих комлпексов обиженного садиста - это ГОВНОЕДСТВО. Кидаться в конфликт за каждое слово "дурак" (образно) в свой адрес - признак не гордого человека, а обезьяны...иногда гораздо самоуважительнее не заметить и уйти...Хотя о чем это я, с бывшим таксистом...





Цитата: танкоградец:

Вот только никак не могу сообразить какую статью УКа ему могут вменить.

При стандартной процедуре в неправовом государстве и ленивой полиции - скорее всего только «Хулиганство». Если с прыткостью жертвы - то еще и «Оскорбление», (ч.2 - унижение чести и достоинства, совершенное публично с использованием Сети), а если еще и грамотным адвокатом - то еще «Угроза».



[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 23:58]