Моше Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3996

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:28 Не факт что наркоманка, он свечку держал или анализы проводил?

По внешнему виду - не интеллигентная особа, может просто из необеспеченного слоя населения.

В любом случае, её социальное положение ничего не меняет.

Смотреть подобные видео неприятно, кто бы в кадре ни был.

Таксист - просто чмошник.

Дядя Мурат - ты чмошник.

Таксисты - особый контингент, крутых историй у них много, "жизненого опыта" (с их слов и по всем темам) и самомнения тоже.

Не бывший полицейский случайно? Их методы...и в такси бывших ментов около 30%, сам Марик говорил.



[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 21:31]