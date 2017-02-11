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§ NG.kz
В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео расправы опубликовано на YouTube. Мужчина спрашивает курящую девушку, как её зовут. Она называет своё имя – Катя. И произносит дату – 10 февраля 2017 года. Девушка отвечает на вопросы таксиста, глядя в камеру. Она сказала, что почистила снег, потому что не заплатила за проезд.
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§ Tamir
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 11.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не имеет права заниматься самосудом,а тем более унижать человека кем бы он ни был.
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* Моше
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.02.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не факт что наркоманка, он свечку держал или анализы проводил?
По внешнему виду - не интеллигентная особа, может просто из необеспеченного слоя населения.
В любом случае, её социальное положение ничего не меняет.
Смотреть подобные видео неприятно, кто бы в кадре ни был.
Таксист - просто чмошник.
Дядя Мурат - ты чмошник.
Таксисты - особый контингент, крутых историй у них много, "жизненого опыта" (с их слов и по всем темам) и самомнения тоже.
Не бывший полицейский случайно? Их методы...и в такси бывших ментов около 30%, сам Марик говорил.

[Исправлено: Моше, 11.02.2017 - 21:31]
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