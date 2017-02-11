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§ NG.kz
В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"
NG.kz

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Сообщений: 27132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 11 февраля, в 15:00 ДК "Мирас" собрал полный зал любителей казачьей и славянской песни. Концерт был посвящен годовщине образования вокального ансамбля "Казачья воля" и 10-летию общины Оренбургских казаков Костанайской области.
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гость
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 11.02.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А будет ли второй концерт?
И если будет где и когда?

Алим
Re: В Костанае состоялся первый большой концерт вокального...




Отправлено: 11.02.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот и классно! собирайтесь пойте песни танцуйте свой танцы, можно даже и почаще, что бы всякие нехорошие мысли не лезли в голову, все таки президент наш молодец что создал ассоциацию народов Казахстана помогает им платит зарплату аппарату,устраивает такие вот мероприятия для малых народов РК, вот видите какие костюмы, сабельки им приобрели, так и должно быть в нормальном государстве ни один народ не должен чувствовать себя ущемленным.

Гость
В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"




Отправлено: 11.02.17 - 21:24
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Гость
В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"




Отправлено: 11.02.17 - 21:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"




Отправлено: 11.02.17 - 21:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"




Отправлено: 11.02.17 - 21:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае состоялся первый большой концерт вокального ансамбля "Казачья воля"




Отправлено: 11.02.17 - 21:31
Комментарий проходит проверку.
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