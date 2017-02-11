/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео расправы опубликовано на YouTube. Мужчина спрашивает курящую девушку, как её зовут. Она называет своё имя – Катя. И произносит дату – 10 февраля 2017 года. Девушка отвечает на вопросы таксиста, глядя в камеру. Она сказала, что почистила снег, потому что не заплатила за проезд.
Читать новость

112
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
зачем так, издеваться, е

Вот наркоманы прирезали в Рудном недавно двух пенсионеров, да да, как собак..
Выходит им резать и колоть можно слабых стариков, не могущих дать сдачи, а проучить это наркоманье никак нельзя?

112
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати в районе КСК пасана давненько унизили наркоманы, а сколько они режут когда грабят?
По моему тут разыгрываетмя стокгольмский синдром у тех, то есть они его разыгрывают, кто в жизни палец о палец не ударил чтобы хоть кого то, не говоря уже о наркотах помочь привлечь к ответственности..
Тем более убегающему вору торчку, который ограбил бабушку, подставить подношку..

112
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если бы я её поймал на месте то обливать зелёнкой точно бы не стал и уж тем более снимать всё это на видео.

Иногда пройти через унижение гораздо больнее чем тумаки..
К тумакам они привыкшие..
Я когда был таким как они, мне было всегда больнее унижение..
Но это дает силу, это дает понятие, понимание того что нужно хоть чуточку поднапречься, чтобы выйти из какой грязи, дна..
Унижение это полезно.
Именно оно гораздо эффективнее тумаков..

112
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати из нищеты и забытья сквозь унижения, сквозь отчаяние и безысходность гораздо легче ползти вверх..
Тут не надо быть мировым психологом чтобы понять это..
Ты один.
Ты не нужен никому.
Ты белая ворона.
И нужна адская сила воли, чтобы заставить себя подняться и смотреть им в глаза уже на равных.
Доказать что ты азм человек.
Доказать что ты можешь, когда тебя все списали..
А тумаки это не помогут, зона, еще что то..
Тумаки это же не унижение своего Я, просто физическая кратковременная боль..

112
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один раз меня на свалке сказали оставят.
Больно..
За Костанаем какая то свалка.
Привезли меня туда на 600м кабане..
Ну история там было за что..
Вот я тогда был прав и все равно стоял на этом.
Время показало.
Но меня унизили.
Потому что я был никем и звать никак и я был бомжем..
Обидно?
Да, очень.
Но мне это придало какую то злобу, какую то решимость, какое то огромное желание стать хоть кем то повыше бомжа..
Много я унижений перенес конечно, гачиная с 9ти лет, когда стал бомжем..
И что то ни одна человеческая душонка меня не защищала.
Я был один, совершенно один и сам карабкался, пытался по крайней мере на немного повыше..

112
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да даже на детях посмотрите, что им неприятней, ремня получить или перенести какую то морать от папашки, смысл того что делать нельзя?
Им гораздо легче получить ремня и делать свое дело дальше, чем выслушивать нотации..
Я курил с 6ти, мне даже рассечение губы от отца не помогло.
Он не разговаривал особо.
Помогло уже в 13 лет другое, но там отца уже не было.

§ kbkz1980
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2153
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.02.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
нашли этого таксиста

Мда :lol:
Теперь будет извинятся и заглаживать финансово свою вину.
Профайл

555107
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 20:21
Комментарий удален модератором.

55107
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 20:28
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 20:34
Комментарий удален модератором.

Михалыч
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 20:40
Комментарий удален модератором.

Михалыч
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 20:47
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 это случайно не твой знакомый?

§ Сергей_я
Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1850
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.02.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где-то было видео где парня так умыли. Тоже вроде таксисты, но не в нашем регионе. ДА и вообще в целом это, судя по гуглу, довольно распространенное явление. Если это наркоманка, то ее все же не стоит приравнивать к полноценному хомо сапиенс.
Некрасиво в целом, но не страшно. Водилу наказать за то, что данное видео сам же и слил в интернет.
Профайл

Гость
В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой




Отправлено: 11.02.17 - 21:23
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Моше, Vasiliy, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 3
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх