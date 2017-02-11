112 Re: В Костанае таксист заставил девушку умыться зелёнкой #19







Отправлено: - 20:09 Один раз меня на свалке сказали оставят.

Больно..

За Костанаем какая то свалка.

Привезли меня туда на 600м кабане..

Ну история там было за что..

Вот я тогда был прав и все равно стоял на этом.

Время показало.

Но меня унизили.

Потому что я был никем и звать никак и я был бомжем..

Обидно?

Да, очень.

Но мне это придало какую то злобу, какую то решимость, какое то огромное желание стать хоть кем то повыше бомжа..

Много я унижений перенес конечно, гачиная с 9ти лет, когда стал бомжем..

И что то ни одна человеческая душонка меня не защищала.

Я был один, совершенно один и сам карабкался, пытался по крайней мере на немного повыше..