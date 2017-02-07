Цитата: 2005:

Отсутствию кворума помогает и инициативная группа(ИГ), люди на собрании говорили, что им звонили и просили на собрание не приходить. Да и, сами-знаете-кто, состоящий в ревизионной комиссии ни разу не попытался отчитаться о проделанной работе, хотя отчет ревизионной комиссии идет 1 пунктом в повестке собрания.

оствутствие кворума прежде всего заслуга председателя, и видимо это на руку кому то! Почему все собрания проводятся в рабочее время?!!! Почему объявления о собрании расклеиваются на малой части домов (как можно прийти на собрание, если о нем не уведомляют)? Почему идет бессовестное игнорирования Устава ПКСК?! То, что нет отчета ревизионной комиссии это понятно - пкск не предоставляет необходимых документов, собственно почему и было судебное заседание. Но, вот почему нет отчета председателя не понятно!!! Почему даже тем составом единогласно был отказ в утверждении нового тарифа, пока не будет обоснована цена и не будет отчета председателя, с нового года тариф вырос на 10%?!!! Это что за беспредел такой?