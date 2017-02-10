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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.02.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Поздравляю , простите что поздно (проспал) . Только с возрастом приходит понимание ценности этих маленьких человечеков . По крайне мере к детям так не относятся как к внукам

Спасибо дорогой товарищ Украйнец!!! Нахожусь в состоянии эйфории.......попутно отвечаю Виталику..... разве в количеством испорченных памперсов определяется жизнь маленького человечка, который доверчиво смотрит на тебя, ...а потом начинает называть тебя Дедом....или Атой....))))))))))
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3904
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Нахожусь в состоянии эйфории

глупец(с) не долго будет праздник . велики и всякие фишки не долго будут вас ждать.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 10.02.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Символически по 200-300 тенге можно собраться на коримдык, кто сколько захочет, пусть покажет нам внука после 40ка дней, его маму и папу и дом, где посчастливится внуку жить..

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3904
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в принцепе согласен. Куда надо закинуть. Пусть в личку доктор скинет номер. я закину . На памперсы. Без обид . Чисто поздравлю.
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.02.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Символически по 200-300 тенге можно собраться на коримдык, кто сколько захочет, пусть покажет нам внука после 40ка дней, его маму и папу и дом, где посчастливится внуку жить..

-хорошая идея.... деньги собрать я, в принципе смогу, но смотрины увольте.... у моего внука есть строгие родители.... которым, может в лом сделать все прихоти 112-ого....
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 10.02.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ему можно просто сделать, например пополнить счет на симку.
Не знаю как еще сделать.
Можно на коммуналку через каспий..
Но от него тогда бежбармак..
По интернету?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 10.02.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
дители.... которым, может в лом сделать все прихоти 112-ого.

Это обычаи.
Ты просишь денег, они просят взглянуть мельком.
Недавно у меня денег на коримдык просил одноклассник, ребенок от очередной жены родился.
По телефону мне показал ребенка, требуя коримдык, он русский..

Эдик
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 10.02.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На майл.ру прочитал новость. Поймали таки выродка который стрелял из травмата и выбил школьнице глаз.

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.02.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это обычаи.
Ты просишь денег, они просят взглянуть мельком.
Недавно у меня денег на коримдык просил одноклассник, ребенок от очередной жены родился.
По телефону мне показал ребенка, требуя коримдык, он русский..

-для меня это неприемлимо.... я всегда с подозрением ....или даже с презреньем, отношусь к казахским обычаям, где один человек, даже в шутку, вымогает деньги у другого....находясь, в гостям, за чужим столом....
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 10.02.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
вымогает деньги у другого....находясь, в гостям, за чужим столом....

Ну сам посуди, ты же тоже траты несешь, режешь барана или лошадь для гостей, наливаешь им арак, они должны тоже относиться по человечески, помочь хотя бы с расходами на той.
Тем более сам знаешь, мясо и конфеты недоеденные они обязательно унесут с собой..

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
наливаешь им арак, они должны тоже относиться по человечески, помочь хотя бы с расходами на той.
Тем более сам знаешь, мясо и конфеты недоеденные они обязательно унесут с собой..

-пейте арак, несите...доедайте...кто вам мешает...
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гость
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 11.02.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Обидел я- ОК. Не знал,что у НГ - такая же
ПОЗИЦИЯ,как и у 112го. Прошу ПРОЩЕНИЯ...

Все новости попадают в НГ только после одобрения 112.
Сообщения только одобренные 112 и восхваляющие 112.
Те кто ругают 112, удаляются без предупреждения.
Те кто считают, что 112 пишет неправду, или понторезит, удаляются с предупреждением, чтобы исправили своё отношение к 112.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 11.02.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
новости попадают в НГ только после одобрения 112.

Что то я не в курсе..
Поехал погонял, мяса пива купил, заправился, покатал россиянина в Сбербанк, а тут вы обо мне да обо мне..
Что, где, когда?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 11.02.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем более у меня сегодня генералка.
Пыль, вытряхушки, в подъезде правда ниче пока не делали..

Василий
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 11.02.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что то я не в курсе..
Поехал погонял, мяса пива купил, заправился, покатал россиянина в Сбербанк, а тут вы обо мне да обо мне..
Что, где, когда?

(Слёзы льются, с разрывом в голосе)
Ну принимал кнопку, Заканыч, такскаать бразды правления! А мне пора уходить! Ты гораздо умнее меня!
(Машет рукой, поворачивается и опустив плечи, уходит)
Занавес!
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