Цитата: 112:

Что то я не в курсе..

Поехал погонял, мяса пива купил, заправился, покатал россиянина в Сбербанк, а тут вы обо мне да обо мне..

Что, где, когда?

(Слёзы льются, с разрывом в голосе)

Ну принимал кнопку, Заканыч, такскаать бразды правления! А мне пора уходить! Ты гораздо умнее меня!

(Машет рукой, поворачивается и опустив плечи, уходит)

Занавес!