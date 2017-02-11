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§ NG.kz
По трем программам поддержки бизнеса финансирование в Костанайской области уже открыто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На какие деньги и при каких условиях сегодня могут претендовать предприниматели, на брифинге в областном пресс-клубе 10 февраля рассказала заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Роза ГОРЯННАЯ.
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Читатель 1
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смех да и только - гранты растащат (бездарно),... и чему можно научить?)) В бизнесе не учат - там надо способности иметь (на генном уровне)

Марат
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это для галочки , "как-будто научат" , - их самих , сидящих в Фонде "ДАМУ" нужно учить ,- там сидят люди , далёкие от реального бизнеса

дима
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководство всех нац компаний и холдингов в том числе Даму разогнать как с СК Фармация и набрать новых работников возможно тогда что то измениться.

Ваня
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я там. Программы заведомо банкротные .
Они финансируют производство и т.д.
А торговлю игнорируют кроме поселков и райцентра.
Город вообще торговлю не поддерживают.
Получается торговля может платить налоги.
Давать рабочие места.
А они заведомо проигрышные варианты одабривают.
Получается все деньги разбазаривают на
Никчемные проекты. Которые никогда не будут работать.
Тут народ торгует мог бы больше развиться но Даму
Не поддерживает торговлю!
Лучше дадим деревне или райцентра но кто там покупать будет? Они все в городе закупаются!
Это каким глупым надо быть чтобы поддержку
Торговли в городах не финансировать!
Просто уму не постижимо!
Сделано все специально для разбазаривания денег!

Я
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваня:
Сделано все специально

Для того, что б начинали с предоставления бизнес плана

Денис
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем же таком индустриальном и инновационном оне глаголють? где оне инновации???в ремонте обуви?может силиконовую долину хочут открыть? или нефть из песка добывать?

§ Victor Yang
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.02.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
и чему можно научить?

Цитата:
Марат:
"как-будто научат" , - их самих , сидящих в Фонде "ДАМУ" нужно учить ,- там сидят люди , далёкие от реального бизнеса

Да не бизнесу там учат! Там дают азы законодательства в сфере предпринимательства - формы, налоги и т.д.
Цитата:
Ваня:
Они финансируют производство и т.д.
А торговлю игнорируют кроме поселков и райцентра.
Город вообще торговлю не поддерживают.

Да потому что торговля сама себя найдет и без кредитов. У нас большая куча предпринимателей "купи-продай". А вот местное производство поддерживать нужно, поскольку срок окупаемости у него гораздо больше, чем в торговле. Сами же периодически здесь кричим, что у нас нет ничего своего, всё импортное - отсюда большая зависимость от курса доллара.
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§ сайлау курманов
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1661
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.02.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
 обучения основам бизнеса. Если вы где-то учились раньше, то можете предоставить сертификат, но он не должен быть «старше» двух лет
странное требование , находите ?....
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Бывалый
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы ни делало государство, народ всегда будет не доволен! Послушаешь ваши комментарии про то, что не поддерживают торговлю, аж тошнит... Во первых двигатель экономики - это производство. Хочешь торговать, вкладывай свои деньги, либо бери кредит в банке. Потому что занимаясь торговлей, вы вкладываете деньги в чужую экономику (импорт товаров и тд), а поддерживать производство нужно, на это и нацелены все госпоограммы.

§ сайлау курманов
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1661
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.02.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ходил я недавно к банкирам , была затея объединить под одну крышу Лолиту с подругами , шашлычников , клоунов с артистами и других , хотел организовать культурно-развлекательный центр , однако меня предупредили , под ДАМУ может и откажут, а без них я один не потяну....
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гость
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наивный:
Что бы ни делало государство, народ всегда будет не доволен!

:lol:
А вы бы хоть раз попробовали придумать что-то полезное!
Вы хоть раз пытались?
Цитата:
Противный:
Послушаешь ваши комментарии про то, что не поддерживают торговлю

Ну торговля хороша пока есть чем торговать....
Цитата:
Трудный:
аж тошнит

:lol:
Несвежее съел? Торговцы просрочку подсунули?

§ Добринцофф
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5029
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваня:
Это каким глупым надо быть чтобы поддержку
Торговли в городах не финансировать!

Куда её ещё поддерживать?Торговля и без льготных кредитов неплохо развивается.придумайте что-нибудь новенькое.
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§ Добринцофф
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5029
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Во первых двигатель экономики - это производство

Ещё один экономизД,не бывает во первых и во вторых,бывает когда оно вместе успешно работает и развивается.
Приходил тут ко мне один производитель местной туалетной бумаги,оптовый ценник как у набережных челнов,при одинаковой цене покупатель естественно выберет "челны" ,я не знаю конечно может у него товар не хуже,но ты попробуй влезть в рынок ,раскрутить свою продукцию что-бы её брали,а иначе всё твоё производство без торговли просто встанет.
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