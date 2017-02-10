Цитата: Доцент:

Вопрос в том, что и Абай, и Джамбул в своих обращениях к народу и его представителям( разного рода чиновникам , баям и биям) призывали их к СКРОМНОСТИ, уважению людей других национальностей, ОТКАЗЕ от чванства, чревоугодничества, кумовства, коррупции, воровства и подхалимства.



Всё верно, как тут не согласиться, именно так они призывали и обращались к народу, в том числе к различным чиновникам, быть скромными, уважать людей других национальностей и.т.д. и сами они были примером для подражания обществом.