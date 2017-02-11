мысли взгляд Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку #8







Отправлено: - 17:12 хммм, можно сказать, что наркоманы такие же люди как и все, только чуть чаще идущие на уголовные преступления, могут и ответку таксисту(ам) кинуть. Кстати, 112 высказался так "за", потому как это его солидарность как таксиста-"водятела" или для него это не является противоправными действиями в отношении третьего лица со стороны хранителя зеленки? О, какой уничижительный термин взял на вооружение господин-ягражданскаяпозиция - "быдломасса". Сразу вспоминается: "Болотная"с воплями"мыздесьвласть", годовая грызня РПР-Парнас, исключение Немцова из нее, загнивание самой партии, коррупционные дела Кировлес и т.д. и все эти "небыдлы" дартаньяны канули в лету инфопространства со своим пафосом и ханжеством.