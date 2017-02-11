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§ NG.kz
Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27131
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на одном из новостных сайтов увидел информацию о том что костанайский таксист заставил умыться девушку зеленкой. Противно это! Наркоман - это больной человек, лечить надо. А он взял и стал издеваться став в один ряд с палачами и садистами. Чем он лучше этой девушки? Предлагаю найти органам найти таксиста и наказать, очень много статей под его действия подходит.
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112
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик таксист..
Вот сразу видно, у него гражданская позиция, в отличии от ментов и от тех, кто сейчас говорит задним числом об улицах..
Побольше бы таких людей, именно, а не быдломассы, которая не думает..

На троечку век
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно солидарен. Это издевательство над больным человеком. Еще на видео снял и геройствует. А случись такое с его сестрой, мамой? Наказать по всей строгости.

112
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На троечку век:
издевательство над больным человеко

Ну найди ее, вылечи, приюти, оставь со своими детьми.
Ты можешь проявить гражданскую позицию?

§ Дантист
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 11.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и алкоголикам отдельную полосу движения на дорогах и зеленый свет везде К врачам без очереди, больничный лист каждый понедельник! Они же больные люди! А то ущемляют их права, понимаешь!
Профайл

ответ 112
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 16:35
Комментарий удален модератором.

неравнодушный
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что сотворил это больной на голову таксист -немыслимое издевательство над человеком .Кем бы он ни был-наркоман,вор или т. п.Весь Казахстан возмущён ! Пусть опубликуют ,что это за такси,пусть покажут его звериную морду!За 500 тенге убить готовы.Но самое страшное ,что этот маньяк в нашем городе. Психиатром быть не надо ,чтобы услышать в его голосе какое-то садистское наслаждение от его временной власти над беззащитным существом. Иначе эту девку назвать нельзя.Модератор пропустите пожалуйста !

Мнение
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 17:02
Комментарий удален модератором.

мысли взгляд
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хммм, можно сказать, что наркоманы такие же люди как и все, только чуть чаще идущие на уголовные преступления, могут и ответку таксисту(ам) кинуть. Кстати, 112 высказался так "за", потому как это его солидарность как таксиста-"водятела" или для него это не является противоправными действиями в отношении третьего лица со стороны хранителя зеленки? О, какой уничижительный термин взял на вооружение господин-ягражданскаяпозиция - "быдломасса". Сразу вспоминается: "Болотная"с воплями"мыздесьвласть", годовая грызня РПР-Парнас, исключение Немцова из нее, загнивание самой партии, коррупционные дела Кировлес и т.д. и все эти "небыдлы" дартаньяны канули в лету инфопространства со своим пафосом и ханжеством.

ОГПУ
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Красавчик таксист..
Вот сразу видно,

Вот не зря говорили при советах,про дочь проститутку и сына -таксиста.Так оно и есть...

112
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушный:
Кем бы он ни был-наркоман,вор или

Или детоубийца, он прежде всего человек..
Ога..

Житель.
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 17:37
Комментарий удален модератором.

555107
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
водила молодец побольше бы таких

Денис
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне кажется, наркоманам вообще пофиг как и в чем ходить. пусть оне хоть занаркоманятся и сдохнут,но только вдали от здоровых людей. никто насильно их не подсаживал,зачем для других создавать проблемы. в реанимации их восстанавливают за наш счет,а реальных больных за их счет. где справедливость и чем оне больные лучше и полезней других больных? не видел ролика, не знаю почему так сделал таксист.

аноним
Re: Таксист заставил умыться зеленкой наркоманку




Отправлено: 11.02.17 - 18:14
Комментарий удален модератором.
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