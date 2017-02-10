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§ NG.kz
Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к концу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27131
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование двух улиц в Костанае. Напомним, улица Герцена получит имя Кобланды Батыра, а Тарана станет Тауелсiздiк.
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местный
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Правильно, чтобы здоровье и нервы не портить, которые потом тяжело будет восстановить, надо пробывать в рамках действующего законодательства,


наивность в таком возрасте.
еще раз поясняю законы принимают назначенные депутаты снизу и доверху.
они обучены только одному движению руки вверх. то есть за.
скоро запретят дышать уже наверное. законы.

112
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
вот у кого-то, к большому сожалению, лодыри были, да такие, что после даже северов, не могли с узкой съехать, тем

Гнать то кончай..
С Узкой съехали в 1979м году..

Kairat stayer
Re: Процедура переименования двух улиц в Костанае подходит к...




Отправлено: 11.02.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Вопрос в том, что и Абай, и Джамбул в своих обращениях к народу и его представителям( разного рода чиновникам , баям и биям) призывали их к СКРОМНОСТИ, уважению людей других национальностей, ОТКАЗЕ от чванства, чревоугодничества, кумовства, коррупции, воровства и подхалимства.


Всё верно, как тут не согласиться, именно так они призывали и обращались к народу, в том числе к различным чиновникам, быть скромными, уважать людей других национальностей и.т.д. и сами они были примером для подражания обществом.
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