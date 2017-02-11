Цитата: Читатель 1:

и чему можно научить?

Цитата: Марат:

"как-будто научат" , - их самих , сидящих в Фонде "ДАМУ" нужно учить ,- там сидят люди , далёкие от реального бизнеса

Да не бизнесу там учат! Там дают азы законодательства в сфере предпринимательства - формы, налоги и т.д.

Цитата: Ваня:

Они финансируют производство и т.д.

А торговлю игнорируют кроме поселков и райцентра.

Город вообще торговлю не поддерживают.

Да потому что торговля сама себя найдет и без кредитов. У нас большая куча предпринимателей "купи-продай". А вот местное производство поддерживать нужно, поскольку срок окупаемости у него гораздо больше, чем в торговле. Сами же периодически здесь кричим, что у нас нет ничего своего, всё импортное - отсюда большая зависимость от курса доллара.