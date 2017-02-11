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§ NG.kz
По трем программам поддержки бизнеса финансирование в Костанайской области уже открыто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27131
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На какие деньги и при каких условиях сегодня могут претендовать предприниматели, на брифинге в областном пресс-клубе 10 февраля рассказала заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Роза ГОРЯННАЯ.
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Читатель 1
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смех да и только - гранты растащат (бездарно),... и чему можно научить?)) В бизнесе не учат - там надо способности иметь (на генном уровне)

Марат
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это для галочки , "как-будто научат" , - их самих , сидящих в Фонде "ДАМУ" нужно учить ,- там сидят люди , далёкие от реального бизнеса

дима
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководство всех нац компаний и холдингов в том числе Даму разогнать как с СК Фармация и набрать новых работников возможно тогда что то измениться.

Ваня
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я там. Программы заведомо банкротные .
Они финансируют производство и т.д.
А торговлю игнорируют кроме поселков и райцентра.
Город вообще торговлю не поддерживают.
Получается торговля может платить налоги.
Давать рабочие места.
А они заведомо проигрышные варианты одабривают.
Получается все деньги разбазаривают на
Никчемные проекты. Которые никогда не будут работать.
Тут народ торгует мог бы больше развиться но Даму
Не поддерживает торговлю!
Лучше дадим деревне или райцентра но кто там покупать будет? Они все в городе закупаются!
Это каким глупым надо быть чтобы поддержку
Торговли в городах не финансировать!
Просто уму не постижимо!
Сделано все специально для разбазаривания денег!

Я
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваня:
Сделано все специально

Для того, что б начинали с предоставления бизнес плана

Денис
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...




Отправлено: 11.02.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем же таком индустриальном и инновационном оне глаголють? где оне инновации???в ремонте обуви?может силиконовую долину хочут открыть? или нефть из песка добывать?

§ Victor Yang
Re: По трем программам поддержки бизнеса финансирование в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7789
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.02.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
и чему можно научить?

Цитата:
Марат:
"как-будто научат" , - их самих , сидящих в Фонде "ДАМУ" нужно учить ,- там сидят люди , далёкие от реального бизнеса

Да не бизнесу там учат! Там дают азы законодательства в сфере предпринимательства - формы, налоги и т.д.
Цитата:
Ваня:
Они финансируют производство и т.д.
А торговлю игнорируют кроме поселков и райцентра.
Город вообще торговлю не поддерживают.

Да потому что торговля сама себя найдет и без кредитов. У нас большая куча предпринимателей "купи-продай". А вот местное производство поддерживать нужно, поскольку срок окупаемости у него гораздо больше, чем в торговле. Сами же периодически здесь кричим, что у нас нет ничего своего, всё импортное - отсюда большая зависимость от курса доллара.
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